Una Vita Anticipazioni 1° aprile 2021: Bellita trascura Josè per dedicarsi a Margarita!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 30 marzo 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Bellita è decisa a riscattarsi con Margarita, ma questo impegno la spinge a trascurare sempre più suo marito.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 1° aprile 2021. Nelle Trame dell' episodio in onda a partire dalle 16.30 su Canale5, mentre Bellita continua a trascurare il marito per occuparsi di Margarita, Maite e Camino sono sempre più vicine. La pittrice mostra alla sua allieva un quadro di nudo femminile un po' imbarazzante, ma che affascina la Pasamar. Intanto iniziano a circolare voci sulla relazione tra Arantxa e Cesáreo.

Una Vita Anticipazioni: Bellita nutre un po' di gelosia nei confronti di Josè

Sui giornali escono critiche lusinghiere dell'esibizione di Josè, Bellita, ormai lontana dai palchi, vive con spirito di competizione il clamore suscitato dal marito, che da un semplice esibizione della parrocchia è riuscito ad ottenere un ruolo in un importante spettacolo, con un riscontro entusiastico da parte di pubblico e critica. La donna vorrebbe mostrarsi fiera, ma non riesce proprio a nascondere un po' di invidia, ma non è solo questo ad allontanarla da Josè.

Bellita trascura la sua famiglia per dedicarsi a Margarita, nella Puntata di Una Vita del 1° aprile 2021

La distanza tra Josè e Bellita si fa sempre più evidente, da quando la donna ha iniziato a dedicarsi a Margarita, nei confronti della quale sente il dovere di riscattarsi, Josè inizia a soffrire l'abbandono. L'artista, un po' per gelosia, un po' perché troppo impegnata ad aiutare la sua nuova protetta, trascura sempre di più il suo amorevole marito. Stretta una tregua con Bellita – Margarita – ha rivelato alla ballerina che suo Alfonso l'ha lasciata. Per la Del Campo è stato uno shock! Non avrebbe mai immaginato che le cose si mettessero così male per la sua protetta. Ha deciso così di consolarla e sostenerla mettendo da parte la sua stessa famiglia. Ma Margarita è sincera o nasconde qualche oscuro segreto?

Una Vita Anticipazioni: Attrazione tra Maite e Camino

Intanto Maite e Camino, durante una lezione, hanno finito per avvicinarsi "pericolosamente", l'insegnante però si è tirata indietro prima di baciarla. Maite è una donna adulta, mentre Camino è una ragazza giovane e ingenua, la pittrice dunque non ha voluto corrompere la purezza della Pasmar anche se ha provato il medesimo coinvolgente trasporto. Dunque Maite, si è fermata prima che la situazione potesse farsi troppo compromettente, di fatto anche la saggia pittrice, non riuscira a portare avanti per molto la sua decisione. Nell'episodio di oggi la vedremo mostrare alla sua allieva un quadro di nudo femminile un po' imbarazzante, ma che affascinerà la Pasamar e che metterà tra le due, di nuovo, un po' di piccante!

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita dal 29 marzo al 3 aprile 2021

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.