Una Vita Anticipazioni 1 aprile 2020: Lucia si vendica! Ecco l'idea geniale dell'Alvarado

Lucia si prende la sua rivincita sulla stampa, con un'infuocata lettera per mettere a tacere lo scandalo.

Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano che nella puntata di domani – mercoledì 1 aprile 2020 – Lucia risponde alle accuse dei giornali mandando una lettera in cui rivendica il diritto a decidere della sua vita. Poi invita la stampa a partecipare al suo compleanno. Ai 23 anni, che compirà tra qualche giorno, l'eredità dei suoi genitori passerà nelle sue mani. Vediamo insieme nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Lucia furiosa contro i giornali nella puntata di Una Vita dell'1 aprile 2020

Lo scandalo scoppiato ad Acacias e che ha coinvolto, ancora una volta Telmo e Lucia, ha mandato su tutte le furie l'Alvarado. Memore del suo passato e di come si è lasciata abbindolare da Samuel, la ragazza ha un motto di ribellione e scrive alla stampa una lettera infuocata. L'ereditiera rivendica il suo diritto di decidere per la propria vita, senza che nessuno metta bocca sulle sue scelte e invita la stampa a tenersi in disparte e a non giudica. Poi però gioca un'altra strategica carta!

Un Vita anticipazioni: Lucia invita la stampa al suo compleanno

Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Lucia avrà un'idea brillante per mettere a tacere le testate giornalistiche. Un colpo da maestro per l'Alvarado che, nella lettera infuocata i giornali, invita tutta la stampa al suo compleanno. La ragazza ricorda che al compimento dei 23 anni, potrà entrare in possesso dell'intera eredità lasciatale dai suoi genitori. Sarà un giorno memorabile ma non rivela ancora cosa ne farà del suo denaro. Lucia e Telmo hanno infatti trovato un modo per liberarsi di Samuel ed Espineira, creando un ente benefico dedicato ai Valmez. A consigliar loro questa strategia è stato Padre Bartolomè ma gli spoiler non ci rivelano nulla di buono...Bartolomè non è chi dice di essere!

