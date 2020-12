Una Vita andrà in onda regolarmente, Cancellato il Segreto: ultimo aggiornamento Mediaset per le Ferie di Natale

Anticipazioni TV

Cambio di programmazione dell'ultimo minuto per le Soap Mediaset. Una Vita resterà a tenerci compagnia durante le Ferie di Natale, cancellato l'appuntamento con Il Segreto.

Cambio di programmazione dell'ultimo minuto nei palinsesti di Canale 5 del periodo Natalizio: Mediaset conferma la sospensione totale nelle giornate del 25 e 26 dicembre per tutte le Soap, mentre reintegra Una Vita nel resto del periodo, sacrificando Il Segreto che viene cancellato già a partire da domani, domenica 20 dicembre 2020.

Una Vita andrà in onda, mentre il Segreto verrà cancellato per il peridio Natalizio

Mediaset avrà fatto i suoi conti, i dati Auditel parlano chiaro, Una Vita ha un seguito maggiore di pubblico rispetto alla sorella maggiore. Il Segreto è vicina alla fine, dopo 13 anni di onorata carriera si prepara a chiudere i battenti, ma le orde di fan impazziti hanno, ormai da qualche anno, lasciato il passo ad una cerchia ristretta di affezionati. I risultati sono sempre ottimi, ma non paragonabili a quelli di Una Vita. Sarà stata questa la motivazione che ha spinto al cambio..

Le motivazioni che posso aver portato alla scelta di sacrificare Il Segreto

Avevano annunciato solo pochi giorni fa che Il Segreto sarebbe andato in onda per l'intero periodo delle Ferie Natalizie, ma già da ieri la Guida Mediaset ha mostrato un cambio di rotta: si è scelto di sacrificare Il Segreto. Probabilmente non si tratta solo di una questione di ascolti, ma di numero di puntate. Il Segreto è vicina alla fine, dunque Mediaset potrebbe aver preferito evitare la messa in onda di puntate tanto cruciali nei giorni di festa. Sono tutte ipotesi comunque, l'unico data certo riguarda l'effettivo ritorno nei palinsesto delle prossime settimane della soap dedicata alle avventure di Acacias.

Il Segreto: cosa è accaduto nell'Ultima Puntata

Ma vediamo dunque a che punto della narrazione viene sospesa la soap Il Segreto: l'ultima puntata in onda è stata quella di venerdì 18 dicembre 2020. Abbiamo visto Tomas e Maqueda impegnarsi nei lavori di messa in sicurezza della miniera, ma anche Inigo molto in pena per le minacce ricevute da un ricattatore anonimo. Nel frattempo abbiamo visto Emilia sospettosa, la donna ha notato un'accesa rivalità tra Francisca e Isabel.