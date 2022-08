Una Vita: Aleix Rengel Meca è David Exposito nella Soap. Carriera, vita privata e foto dell'attore spagnolo

Anticipazioni TV

Scopriamo qualcosa in più sul personaggio di David Exposito, uno dei nuovi protagonisti della Soap Opera Una Vita, in onda su Canale 5, e sull'attore che lo interpreta, Aleix Rengel Meca.

Uno dei nuovi volti delle trame di Una Vita, David Exposito è l'affasciante e malinconico tirapiedi di Aurelio della soap opera spagnola di Canale 5. Presente solo dalle ultime puntate andate in onda in Italia, David è stato comunque in grado di conquistare in poco tempo il cuore dei telespettatori e delle telespettatrici, con le sue gesta degne di un eroe romantico. Fintamente sposato con Valeria, finisce con l'innamorarsi per davvero di lei, e, alla fine, nonostante tutto, riuscirà ad essere felice al suo fianco. Ma scopriamo qualcosa in più su di lui, e sull'attore che lo interpreta, Aleix Rengel Meca.

Una Vita: A Calle Acacias arriva David Exposito!

David Exposito è uno degli ultimi personaggi che hanno fatto la loro comparsa ad Una Vita. Il giovane uomo in questione è uno dei tirapiedi di Aurelio, ed è giunto nel quartiere cinque anni dopo l'attentato anarchico, mano nella mano con Valeria Cardenas, una graziosa pianista che si presenta in quanto sua moglie. In verità, David non è sposato con Valeria, perché quest'ultima ha già un marito, ossia Rodrigo Lluch, un chimico che lavora al servizio dello spietato messicano. Il Quesada tiene sotto scacco Rodrigo, dal quale pretende la formula per produrre il gas tossico: soltanto quando gliela avrà rivelata, lo libererà e gli permetterà di tornare dall'amata moglie. Peccato che, quando il Lluch riuscirà a raggiungere la Cardenas, lei avrà già perso la testa per il finto consorte!

Una Vita: David e Valeria avranno il loro lieto fine?

Benché Valeria non volesse cedere alla corte dell'Exposito, il protettore assegnatole dal marito di Genoveva, ad un certo punto non può far altro che assecondare i suoi sentimenti: i due si baciano, e fanno l'amore. Anche quando il chimico arriverà nel quartiere, pur rivedendolo, ciò che l'artista nutre nei confronti di David non muterà; ormai, il cuore della Cardenas batte per quest'ultimo. Nel momento in cui Rodrigo lo scoprirà, reagirà in modo inaspettato, ossia decidendo di rinunciare alla consorte e di affidarla alle cure del rivale. Valeria e David avranno dunque il tanto agognato "...e vissero per sempre felici e contenti": lasceranno Acacias insieme, finalmente liberi di viversi il loro amore in pace...

Una Vita, Aleix Rengel Meca: Ecco chi è l'attore che da il volto a David

Aleix Rengel Meca, da sempre appassionato di recitazione, si forma nelle migliori accademie di arte drammatica di Spagna. Nel 2005 debutta sul piccolo schermo con la serie TV El cor de la ciutat, dove per cinque stagioni David Peris. Nel 2007, invece, Aleix recita in Hospital Central, e l’anno seguente lo vediamo in Guante blanco.

Meca debutta poi sul schermo, nel 2011: è Dani nel film Katmandú, un espejo en el cielo. Il successo che riscuote nella sua patria lo porta ben presto ad ottenere ruoli sempre più importanti, che gli permettono anche di farsi conoscere all'estero.

Nel 2011 entra a far parte del cast de Il Segreto, la fortunata soap opera iberica, dove Aleix è Gerardo. Dopodiché, si cala nei panni di David Exposito, divenendo - per circa 70 puntate - uno dei protagonista di un'altra fortunata soap, Una Vita.

Il profilo Instagram di Meca è seguito da quasi 3.000 follower. Sui suoi social preferisce condividere scatti che lo ritraggono sempre intento a svolgere al meglio il suo amato lavoro; mancano, invece, foto che riguardano il suo privato. Infatti, al momento non si conoscono i dettagli della sua vita al di fuori dal set.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10