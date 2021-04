Una serata tra amici: Stasera su Rai 1 lo spettacolo con Christian De Sica e ospiti d'eccezione

Anticipazioni TV

Una serata tra amici, il one man show di Christian De Sica, in onda sabato 3 aprile in prima serata alle 21.25 su Rai1. Ecco chi sono gli ospiti.

Questa sera, sabato 3 aprile 2021 alle 21.25 su Rai 1 va in onda una serata speciale per festeggiare un protagonista della storia dello spettacolo italiano: Christian De Sica.

Una serata tra amici è un importante one man show, scritto da Christian De Sica e Pino Strabioli, con Simone di Rosa, Marco Pantaleo, Simone Pinelli e con Francesco Valitutti. che segna il ritorno in Rai di uno dei personaggi più amati dal pubblico del cinema, del teatro e della tv, con una band di 32 elementi. È una passeggiata tra musica e parole, una serie di monologhi esilaranti di Christian De Sica, grande affabulatore.

Una serata tra amici vedrà anche il debutto di Maria Rosa De Sica, figlia di Christian, che per la prima volta canterà con il padre.

Altro ospite d'eccezione della serata sarà Carlo Verdone.

L'appuntamento con Christian De Sica e i suoi ospiti per "Una serata tra amici" è per questa sera, sabato 3 aprile 2021, in prima serata su Rai 1.