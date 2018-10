Una pallottola nel cuore 3 Anticipazioni: stasera la quarta puntata su Rai1

Questa sera su Rai1, alle 21.25, andrà in onda la quarta puntata della fiction noir: Una pallottola nel cuore 3. La serie televisiva, giunta alla terza edizione, vede il celebre attore romano Gigi Proietti vestire i panni del navigato cronista, Bruno Palmieri, alle prese in questa ultima parte della sua carriera con la risoluzione di casi di cronaca nera ancora irrisolti. Al fianco di Proietti troviamo nel cast Francesca Inaudi (Maddalena, la figlia di Bruno), Marco Marzocca, Mariella Valentini, Sergio Assisi, per la regia di Luca Manfredi.

Stasera quarta puntata alle 21.25su #rai1 ! LA NOTTE DEGLI ERRORI Non perdetela! UNA PALLOTTOLA NEL CUORE 3 Pubblicato da Una pallottola nel cuore su Martedì 2 ottobre 2018

Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda stasera, martedì 2 ottobre 2018:

Verrà data priorità alle indagini sul caso dell'omicidio di Enrico, ex-Questore amico di Bruno e vecchia fiamma di Maddalena, trovato morto assassinato in circostanze misteriose. Nella puntata precedente, abbiamo assistito alla rivelazione di una sconcertante verità: ovvero la doppia vita di Enrico, di cui nessuno era a conoscenza. Sia Palmieri che sua figlia Maddalena sono sconvolti e sconfortati, ma l'istinto dell'esperto giornalista lo porta a pensare che c'è qualcosa di più sotto che ancora non riesce a venire a galla, arriverà persino a sospettare che qualcuno che stia cercando di infangare la memoria del poliziotto, così da sviare le indagini.

Nel frattempo a mettersi nei guai è il nipote di Bruno, Michele, che sta iniziando a frequentare a scuola un giro di amicizie assai pericolose. L'amorevole nonno cerca subito di correre ai ripari per aiutare il giovane.

Non perdete il quarto appuntamento di questa sera con Una pallottola nel cuore 3, in onda su Rai1 alle 21.25.