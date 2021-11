Un Professore: Stasera su Rai 1 la Terza Puntata della Fiction con Alessandro Gassmann

Anticipazioni TV

Appuntamento stasera 25 novembre alle 21.25 con la fiction Un Professore, di cui andrà in onda la terza puntata, composta come sempre da due episodi.

Giunge a metà programmazione con la terza puntata, stasera 25 novembre alle 21.25 su Rai 1, la nuova fiction della rete, Un Professore, diretta da Alessandro D'Alatri e con protagonista principale Alessandro Gassmann. Per il professore di filosofia rubacuori e anticonformista Dante Balestra, le cose si complicano in famiglia e nella vita privata. Ma vediamo in dettaglio la trama della puntata di stasera, composta come al solito da due episodi.

Un Professore: trama terza puntata, episodi Aristotele e Giordano Bruno

Dante tiene una lezione sulla felicità in Aristotele e chiede ad ognuno di scrivere su un biglietto cosa sia la felicità. Fuori da scuola, continua il corteggiamento con Cecilia (Francesca Cavallin), mentre Anita (Claudia Pandolfi) riceve le attenzioni galanti di Ettore (Paolo Conticini), il suo ex. Manuel (Damiano Gavino) è nei guai per l’auto distrutta da Simone (Nicolas Maupas) e per aiutarlo Simone preleva una grossa somma da un suo conto. Dante con uno stratagemma fa credere a Pin (Alessio De Lorenzi) che la madre si sia sentita male e finalmente il ragazzo esce di casa. Sbarra (Loris Loddi) fa picchiare Manuel per il ritardo nel riconsegnare l’auto. A soccorrerlo è Simone, che lo porta a casa. Dopo averlo medicato, lo guarda dormire e capisce fino a che punto è innamorato di lui. Nell’altra stanza Dante, con una luce simile negli occhi, osserva Anita addormentata sul divano dopo lo spavento per quanto successo al figlio.

Anita, grata a Dante per come sta cercando di aiutare Manuel, lo bacia. Dante ricambia, ma qualcosa continua a bloccarlo. Convinto che Simone e Manuel non dicano la verità, Dante porta la classe a Campo dei Fiori dove tiene una lezione su Giordano Bruno che per la verità sacrificò la vita. Pin scopre lo stratagemma escogitato da Dante per farlo uscire di casa e si infuria. Dante nel frattempo va a trovare Mimmo, suo studente di Torre del Greco finito in prigione. Manuel scopre che a distruggere l’auto di Sbarra è stato Simone e per questo litigano, ma Simone si convince ancora di più dei suoi sentimenti, confidandoli solo a Laura (Elisa Cocco). Su consiglio di Virginia (Pia Engleberth), Dante fruga nel PC di Simone. Non trova niente di losco, ma scopre che il figlio è innamorato di Manuel.

Un Professore va in onda tutti i giovedì in prima serata su Rai 1 e successivamente su Raiplay.

(foto di Anna Camerlingo)