Un Professore: Stasera su Rai 1 la Sesta e Ultima Puntata della Fiction con Alessandro Gassmann

Si conclude stasera 16 dicembre alle 21.25 la serie di grande successo Un Professore, con Alessandro Gassmann. La trama dell'ultima puntata.

Si avvia alla inevitabile conclusione stasera 16 dicembre alle 21 su Rai 1 la fiction con Alessandro Gassmann, Un Professore. E conclude con un gran successo di pubblico: la scorsa settimana è stata seguita da 4.430.000 spettatori, pari ad uno share del 21.2%, battendo nettamente la concorrenza. Le sei serate composte da 12 episodi si concludono almeno al momento: non c'è stato ancora nessun annuncio ufficiale in merito a una possibile seconda stagione. Ma, visto il successo, è molto probabile. La fiction è ispirata alla serie spagnola Merlì, che ha avuto tre stagioni e uno spin-off, il che lascia ben sperare per la versione italiana..

Un Professore - La trama dell'ultima puntata, episodi Rousseau e Nietzsche

Dante si riavvicina ad Anita (Claudia Pandolfi) e le chiede scusa per come l’ha trattata, ma ancora non riesce a parlare del suo passato, soprattutto con Simone (Nicolas Maupas). La scuola è inagibile dopo la festa e Dante porta la classe al Colosseo per spiegare Rousseau: la scelta di infrangere la legge organizzando la festa è un atto di libertà o di anarchia? A scuola si parla della sospensione di Dante, che per coprire Simone ha dichiarato di avergli dato le chiavi della scuola. A sorpresa, Lombardi (Paolo Bessegato) si spende in difesa del prof, ma poi ha un malore. Simone vorrebbe parlare con Manuel (Damiano Gavino) dei loro baci alla festa, ma lui lo respinge. Deluso, Simone va da Sbarra (Loris Loddi) e si offre di lavorare per lui. Pin (Alessio De Lorenzi) fa progressi e racconta a Dante l’episodio di bullismo che ha scatenato la sua agorafobia: Dante non può credere a quello che scopre.

Manuel si confida con il prof, ammettendo di aver lavorato per Sbarra. Dice anche che ora è Simone a lavorare per lui e che Sbarra gli ha affidato l’incarico di bruciare una libreria. Dante è sconvolto e si confida con Anita, nella quale vede un’anima sempre più affine. Un evento tragico che coinvolge Simone porta Dante a rivivere il dramma che gli ha segnato la vita e ad affrontare quel nodo irrisolto. Ancora una volta accanto a lui c’è Anita…

Potete recuperare le puntata di Un Professore su Raiplay. La foto è di Anna Camerlingo