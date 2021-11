Un Professore: Stasera su Rai 1 la Seconda Puntata della fiction con Alessandro Gassmann

Anticipazioni TV

Seconda serata in compagnia di Alessandro Gassmann, dei suoi allievi e di Claudia Pandolfi nella fiction Un Professore, diretta da Alessandro D'Alatri. La trama dei nuovi episodi.

Va in onda stasera 18 novembre alle 21.25 su Rai 1 la seconda serata della fiction Un professore, con Alessandro Gassmann, con la regia di Alessandro D'Alatri. Nella prima puntata abbiamo fatto conoscenza col protagonista, il prof di filosofia Dante Balestra, capace di affascinare gli allievi della sua nuova classe al Liceo Leonardo Da Vinci di Roma, coi suoi metodi interessanti e anticonformisti, nonché di essercitare un forte appeal, ricambiato, sul sesso femminile. Divorziato e con un figlio, Simone (Nicolas Maupas) che diventa anche un suo allievo, Dante incontra o meglio ritrova anche Anita (Claudia Pandolfi), madre single di un problematico alunno ripetente, Manuel (Damiano Gavino), con la quale ha in comune qualcosa in passato e un interesse che sembra rinascere. Ma vediamo in dettaglio la trama dei due episodi che costituiscono la seconda serata, i cui filosofi di riferimento sono Kant e Platone.

Un Professore: le trame della seconda serata, Kant e Platone

Dante spiega alla classe Kant e la legge morale. Rivede Anita e le chiede di non raccontare a Manuel le circostanze in cui si conobbero: lui a Simone non ne ha mai parlato. Simone ruba la versione di latino per il compito in classe e decide di condividerla con Manuel, da cui si sente attratto. Dante li scopre e reagisce a modo suo: invia la versione a tutta la classe. I ragazzi copiano in massa e vengono smascherati. Quando il prof Lombardi minaccia ritorsioni a caso, Dante si prende la colpa. Intanto conosce Cecilia, la mamma di Aureliano e rappresentante dei genitori, e ne rimane affascinato; Manuel si ritrova sempre più coinvolto con Sbarra, un piccolo malavitoso che gli ordina di spacciare per lui.

Dante illustra a Pin il mito della caverna di Platone, cercando di scuoterlo. Alla classe spiega l’amore secondo il filosofo greco. Alla lezione assiste anche Cecilia e ne resta conquistata. Manuel riceve da Sbarra due incarichi: nascondere un’auto che scotta e spacciare. Dante intuisce che Manuel si sta mettendo nei guai e ne parla con Anita, anche se per lui è difficile incontrarla dopo la difficile esperienza che li ha legati in passato. Per il compleanno di Chicca, Manuel organizza una festa, ma poi non si presenta perché è con Alice, una donna più grande di lui di cui si è invaghito. Quando riceve da Manuel una foto con lei, Simone si ubriaca e finisce per distruggere l’auto che Sbarra ha affidato all’amico.

Un Professore, scritto da Sandro Petraglia, va in onda il giovedì in prima serata su Rai 1 per un totale di 6 serate. Le puntate sono anche disponibili su Raiplay dopo la messa in onda. (foto di Anna Camerlingo).