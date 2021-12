Un Professore: Stasera su Rai 1 la Quinta Puntata della fiction con Alessandro Gassmann

Anticipazioni TV

Penultimo appuntamento su Rai 1 alle 21.25 con Un Professore, la fiction diretta da Alessandro D'Alatri con Alessandro Gassmann. La trama della quinta puntata.

Un Professore, la nuova fiction prodotta da Banijay Studios Italy e Rai Fiction per Rai 1, diretta da Alessandro D'Alatri, continua la sua marcia trionfale sulla rete ammiraglia. La quarta puntata, trasmessa il 2 dicembre, ha fatto registrare infatti 4 milioni e 600.000 spettatori, uscendo ancora una volta vincitrice sulla concorrenza. Le avventure del professor Dante Balestra, della sua famiglia e dei suoi studenti hanno conquistato il pubblico, per il quale ormai il nome di Alessandro Gassmann è garanzia di qualità. Restano due appuntamenti serali, il quinto dei quali stasera 9 dicembre alle 21.25, in una puntata composta come al solito da due episodi dedicati ai filosofi che Dante insegna a scuola e nella vita ai suoi ragazzi.

Un Professore: la trama della quinta puntata, Stuart Mill e Schopenhauer

Dante deve fare i conti con la fuga di Simone (Nicolas Maupas). In classe usa un alberello stento per spiegare Stuart Mill e cosa è necessario fare per realizzare se stessi e non buttarsi via. Poi va da Sbarra (Loris Loddi) e gli chiede di lasciare in pace Manuel, ma Sbarra lo caccia in malo modo. A Glasgow, Simone rivela alla madre (Christiane Filangieri) che ha scoperto di essere gay. Chicca (Francesca Colucci) scopre che Manuel è stato a letto con una donna più grande. Sempre più triste e demotivata, vuole lasciare la scuola ma Dante le fa cambiare idea. La relazione di Dante con Cecilia (Francesca Cavallin) si incrina dopo che Aureliano la scopre e s’infuria. Ispirato da Stuart Mill, Manuel decide di chiudere con Sbarra. Anita (Claudia Pandolfi) affronta Dante: ha scoperto il suo segreto sulla notte di tanti anni fa, ed è un colpo al cuore.

Il segreto che angustia Dante non lo rende sereno e disponibile e per questo reagisce male ad Anita. Intanto in classe tiene una lezione su Schopenhauer e il pessimismo, per spingerli a reagire al dolore. Sbarra affida a Manuel una pistola, con cui dovrà minacciare un suo creditore. Simone torna da Glasgow e per il suo compleanno organizza una festa clandestina a scuola. Laura (Elisa Cocco) ha un amico di penna anonimo (Pin) che invita alla festa, ma lui non riesce a uscire dal suo guscio. Alice (Margherita Laterza) chiude con Manuel, lui si presenta alla festa dopo qualche birra di troppo e finisce per fare l’amore con Simone. Quel momento emozionante è interrotto da un’emergenza: Giulio (Simone Casanica) ha bevuto fino a svenire e finisce in ospedale: Dante si inventerà un modo per esserci. Intanto Simone trova fra le cose del padre una foto che lo inquieta terribilmente.

Un Professore, in onda tutti i giovedì sera in prima serata su Rai 1, è successivamente disponibile in streaming su Rai Play.