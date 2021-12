Un Professore: Stasera su Rai 1 la Quarta Puntata della Fiction con Alessandro Gassmann

Anticipazioni TV

Proseguono su Rai 1 in prima serata gli appuntamenti con Un Professore, la serie firmata da Alessandro D'Alatri e con Alessandro Gassmann protagonista. Le anticipazioni sulla quarta puntata.

Continua con crescente successo l'appuntamento serale del giovedì di Rai 1 alle 21.25 con Un Professore, la nuova fiction della rete, diretta da Alessandro D'Alatri e con Alessandro Gassmann nel ruolo principale. La terza puntata, andata in onda il 25 novembre, ha vinto ancora la sfida Auditel con 4.625.000 telespettatori e il 22% di share. Stasera 2 dicembre va in onda la quarta puntata, come al solito composta da due episodi dedicati a due importanti filosofi, stavolta Michel Foucault e Guy Debord, che il professor Dante Balestra cerca di spiegare in modo creativo ai suoi liceali, mentre la sua vita privata si complica.

Un Professore: la trama della Quarta puntata

Dante tiene una lezione su Michel Focault, sociologo perseguitato perché omosessuale, per far riflettere i ragazzi sul concetto di omologazione e sul disprezzo per chi è ritenuto diverso. Poi cerca un confronto con Simone, ma lui è chiuso a riccio. Anita scopre nella rimessa l’auto di Sbarra distrutta da Simone e la mostra a Dante: ora sono sicuri che Manuel è nei guai. Simone intanto si offre di aiutare Manuel a rubare un’auto uguale, in modo da ricavarne pezzi di ricambio. Anita lascia Ettore e vorrebbe dire a Dante che prova qualcosa per lui, ma il professore è con Cecilia e non risponde alla chiamata.

La classe visita il museo diretto da Cecilia. Manuel e Simone si isolano dal gruppo e una volta soli, Simone, d’impeto, lo bacia. Manuel lo respinge, umiliandolo. La visita è interrotta da un fatto increscioso: l’ex di Monica ha postato un filmato osé della ragazza. Dante tiene una lezione su Guy Debord e la società dello spettacolo. Solidali con Monica, i ragazzi improvvisano uno spogliarello fra i banchi. Poi Dante rintraccia lo stalker e gli dà una lezione. Simone scopre che Dante ha una relazione con Cecilia e litigano di nuovo. Durante una cena alla villa, un fulmine cade in giardino e scoppia un incendio che minaccia la biblioteca, ma i ragazzi aiutano il prof a spegnerlo. Simone decide di andarsene e di raggiungere sua madre, a Glasgow.

Un Professore va in onda su Rai 1 tutti i giovedì alle 21.25 su Rai 1 e resta poi disponibile su Raiplay. La foto è di Anna Camerlingo.