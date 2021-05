Un Posto al Sole: tutti i delitti di Roberto Ferri. Ecco cos'ha sulla coscienza il villain della Soap

Anticipazioni TV

Oltre ad aver ucciso il primo marito della moglie, Sofia Corsani, Roberto Ferri come ogni cattivo che si rispetti, in Un Posto al Sole si è macchiato di diversi reati, tra cui l'omicidio. Vediamo se li ricordiamo tutti.

Come abbiamo visto dalle trame recenti di Un Posto al Sole, Roberto Ferri (interpretato come sempre splendidamente da Riccardo Polizzy Carbonelli) è di nuovo alle prese col suo passato e con la sua collezione di scheletri nell'armadio. Ultimamente eravamo abituati a vederlo in versione più “contenuta”, in veste di nonno e di padre fin troppo sollecito, ma durante la sua carriera ne ha combinate di cotte e di crude, facendola sempre franca. Anche se non si è più sporcato direttamente le mani, ne ha senz'altro avuto voglia anche di recente e, sempre attento al profitto, siamo certi che per lui la morte di un operaio come Gargiulo (che lo aveva tra l'altro tradito) conti meno dell'interesse economico. Vogliamo ricordare i suoi trascorsi delittuosi?

Tutte (o quasi) le malefatte di Roberto Ferri

Roberto Ferri entra nelle trame di Un Posto al Sole nel 2001. Ambizioso e spregiudicato, parte da origini non certo altolocate e trova il modo di farsi strada uccidendo il marito di Sofia Corsani, Attilio, e mettendo le mani sul suo patrimonio. Quando la moglie lo lascia per Alessandro Palladini, prova ad uccidere anche lui, ma dopo il fallimento di questo tentativo si impossessa dei cantieri, provocando la decadenza della famiglia a cui appartenevano (cosa per cui Alberto da un pezzo tenta di fargliela pagare). Sposa poi Irene Sartori, che gli dà Filippo. La donna ha le prove del delitto, visto che è amica di Sofia, e lui la lascia morire quando è colpita da infarto, perché non vuole riconoscere suo figlio (anche se poi lo farà e anzi Filippo - che manterrà il cognome materno - diventerà il suo preferito). Nella sua vita entra poi Eleonora Palladini, con cui ha una relazione altalenante: in conseguenza allo stupro subìto da lui la donna resta incinta di Sandro. Come succede nel film Angoscia, Ferri, con la complicità di Marina Giordano, con cui nel frattempo ha iniziato una relazione, la fa impazzire. Oltre alle minacce, agli intrighi e a tutto il resto che succede in questi ultimi venti anni, si macchia di altri delitti: uccide con le sue mani il clown minorato mentale Carlo De Falco, che aveva rapito la figlia Cristina (avuta dall'altra ex moglie Greta), ed è complice nella morte di Miriam Imparato, la sua amante che ha tentato di incastrarlo fingendo di esser stata uccisa da lui, ma che viene in effetti involontariamente fatta fuori da Marina (la donna avrebbe potuto salvarsi ma l'intervento di Ferri lo impedisce). Sicuramente abbiamo dimenticato qualcosa, come i tradimenti, il brutale trattamento delle donne, anche di quelle che ama e dei figli, ma del resto un cattivo che si rispetti è fatto così, prendere o lasciare. E quando si tratta di Roberto Ferri, è d'obbligo prendere. Lui e Marina Giordano (che ha anche lei sulle spalle un bel po' di delitti), sono i due villain impuniti di Un Posto al Sole, Macbeth e la sua Lady Macbeth, che vorremmo un giorno rivedere insieme o "l'un contro l'altro armati".

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.