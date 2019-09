Un Posto al Sole Trame dal 30 settembre al 4 ottobre 2019: Alex dice addio a Vittorio e lascia Palazzo Palladini

Anticipazioni TV

Le trame della soap napoletana per la prima settimana di ottobre raccontano di due importanti delusioni sentimentali: Alex lascia Vittorio, mentre Adele rifiuta Renato.

Scopriamo insieme cosa rivelano le trame delle anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre 2019 alle ore 20:45 su Rai 3.

Lunedì 30 settembre 2019: Renato è convinto che Adele ricambi il suo interesse e si lascia andare ai propri sentimenti, che non riesce più a reprimere. Vittorio non è ancora al corrente che Alex ha scoperto la sua relazione con Anita mentre il rapporto tra Marina e Fabrizio si fa sempre più intimo e stretto. La loro complicità sembra quasi quella di due adolescenti, senza grandi pensieri.

Martedì 1 ottobre 2019: Alex soffre molto per quello che ha scoperto su Vittorio e inevitabilmente finisce per chiudersi sempre più in se stessa e per prendere una decisione dolorosa ma importante. Renato ha capito di aver fatto un passo falso e deve fare i conti con la cruda realtà. Roberto cerca di riportare con i piedi per terra Marina ma la Giordano sembra intenzionata a lasciarsi andare al suo nuovo grande amore.

Mercoledì 2 ottobre 2019: Adele ha rifiutato Renato e il Poggi sfoga il suo nervosismo su Diego e sulla sua compagna. Raffaele, dispiaciuto che il suo amico si comporti così, cerca di rassicurare l'incolpevole Nadia ma finirà per fare una scoperta sorprendente. Vittorio non capisce perché Alex abbia deciso di lasciarlo e si stupisce ancora di più quando la sua ex prende un'altra inaspettata decisione.

Giovedì 3 ottobre 2019: Filippo e Serena sono sempre più tesi e quando lei riceve un invito inaspettato, la situazione potrebbe ulteriormente complicarsi. Alex è decisa a tagliare completamente i rapporti con Vittorio e per farlo ha deciso di lasciare il suo lavoro al Vulcano. La Parisi è pronta ad abbandonare qualsiasi cosa la leghi al Del Bue. Renato e Nadia sono in crisi e il tempo sembra solo peggiorare le cose. I due sono giorno dopo giorno sempre più distanti.

Venerdì 4 ottobre 2019: Alex e Mia si preparano a lasciare Palazzo Palladini. Vittorio sembra essersi rassegnato alla fine della storia con Alex mentre Serena e Filippo non sembrano capaci di riavvicinarsi. Giulia riceve un'importante proposta da Denis ed è costretta a prendere una difficile decisione. Michele fa una richiesta ad Arianna e la mette in difficoltà.

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45