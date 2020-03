Un Posto al Sole trame dal 30 marzo al 3 aprile 2020: Niko e Susanna aiutano Eugenio mentre Serena...

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap napoletana per la settimana a cavallo tra marzo e aprile, ci rivelano che Niko e Susanna cercano di aiutare Eugenio, spingendo il loro assistito a collaborare con la giustizia.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile 2020 su Rai3 alle 20:45.

Lunedì 30 marzo 2020: Marina è in pericolo. La sua vecchia amica Gabriella vuole ucciderla: riuscirà Ferri a salvarla? Niko e Susanna sempre più intenzionati ad aiutare Nicotera: riusciranno a convincere il loro assistito a collaborare con la giustizia? Malgrado i tentativi di Giulia di tenerla a distanza, inaspettatamente tra lei e la cagnolina della terrazza si sta creando un rapporto tenero e speciale.

Martedì 31 marzo 2020: Mentre le indagini sul clan Tregara proseguono coinvolgendo anche Niko e Susanna, per Viola sarà sempre più difficile gestire la lontananza di Eugenio e il pericolo che la sua famiglia sta correndo. Giulia mantiene il punto con Angela e Franco sulla gestione della cagnolina, ma finalmente si scoprirà il motivo della sua avversione per la bestiola..

Mercoledì 1 aprile 2020: Prossimo alla partenza per un viaggio di lavoro, Leonardo farà una sorprendente proposta a Serena. La scelta dei testimoni per il matrimonio si rivelerà tutt'altro che semplice per Guido e Mariella.

Giovedì 2 aprile 2020: Triste per il distacco dimostrato da Filippo, Serena è seriamente confusa e non sa se accogliere la richiesta di Leonardo di raggiungerlo in Sicilia. Dopo aver chiesto a tutti gli amici di fargli da testimoni, Guido e Mariella capiscono di aver combinato un bel guaio…

Venerdì 3 aprile 2020: Niko e Susanna fanno quanto in loro potere per convincere Avella a collaborare con la giustizia. Eugenio tenta di riportare pace e serenità nella sua famiglia. Mariano Tregara ha dei nuovi progetti. Filippo e Roberto hanno un duro scontro sul lavoro. Serena si trova a dover fare i conti con la solitudine a cui le sue scelte l’hanno costretta.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.