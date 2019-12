Un Posto al Sole, Trame dal 30 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020: Eugenio e Viola ai ferri corti!

Anticipazioni TV

Le trame della soap napoletana per i primi giorni del 2020 vedranno Eugenio e Viola affrontare un difficile crisi che metterà seriamente a rischio la vita di coppia.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 30 dicembre 2019 a venerdì 3 gennaio 2020 su Rai1 alle 15.30. La soap non sarà trasmessa martedì 31 dicembre 2019 ma recupererà il giorno dopo, mercoledì 1 gennaio 2020, con un doppio episodio.

Lunedì 30 dicembre 2019: Viviana, la donna con cui Filippo ha tradito Serena, è a Napoli. La sua presenza mette a rischio la tranquillità appena ritrovata della coppia Sartori – Cirillo. Serena infatti potrebbe scoprire presto il segreto che il compagno le ha tenuto nascosto per così tanto tempo. Guido e Mariella si ritrovano con due ospiti inattesi, che potrebbero rovinare loro il Capodanno. Chi saranno questi due disturbatori? Renato, ansioso di mostrare di poter dire ancora la sua, istiga Otello a organizzare una serata all'insegna del divertimento sfrenato. Un Posto al Sole Anticipazioni 30 dicembre 2019

Mercoledì 1 gennaio 2020: A Palazzo Palladini è tutto pronto per il Capodanno. Tutto si svolgerà in un clima festoso e di grande suspense. Renato riesce a coinvolgere Otello in un veglione dagli inattesi esiti mentre Guido e Mariella devono fare fronte a ospiti imprevisti e un po' fastidiosi. Al Caffè Vulcano va in scena uno spettacolo alquanto singolare.

Giovedì 2 gennaio 2020: Viviana racconta a Serena di avere problemi a lavoro e la Cirillo non capisce come mai alla ragazza sia stato negato il lavoro. Filippo ovviamente dissimula ma fatica a tenere nascosto il vero motivo. Roberto decide di intervenire e di zittire la ragazza ma la faccenda si rivela più rischiosa di quanto pensasse. Eugenio e Viola sono ai ferri corti. La tensione per il periodo che il Nicotera dovrà passare a Napoli, è palpabile. All'improvviso Eugenio riceve una telefonata da Aldo Leone. Franco e Angela sono di nuovo alle prese con le paure di Bianca. La ragazzina è tesa e non vuole rivedere la maestra Gagliardi. Il rapporto tra Giulia e il suo amico virtuale Marcello, subisce un'evoluzione significativa.

Venerdì 3 gennaio 2020: Roberto ha affrontato Viviana e ora la Carlino sembra una bomba pronta a esplodere. Per Filippo le cose si complicano e potrebbe rischiare grosso. Marina è ritornata da Londra e dovrà affrontare Alberto e i problemi relativi ai Cantieri. La tensione tra Viola ed Eugenio non sembra attenuarsi; Ornella e Raffaele sono molto preoccupati.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.