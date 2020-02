Un Posto al Sole Trame dal 3 al 7 febbraio 2020: Giulia, ostinata, continua a fidarsi di Marcello

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap per la prima settimana di febbraio vedranno Giulia sotto ai riflettori, la Poggi continuerà a fidarsi di Marcello nonostante i suoi cari l'abbiano messa in guardia

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio 2020 su Rai3 alle 20:45.

Lunedì 3 febbraio 2020: Preso atto dei suoi errori con Serena, Filippo sembra avere una grande urgenza di parlarle. Come si comporterà la maestra Gagliardi dopo l'aggressione contro Franco e la diffusione on line del video che la riprende? Andrea e Arianna vivono una notte di ritrovata passione.

Martedì 4 febbraio 2020: Mentre Serena, al B&B, vive con Leonardo un innocente momento di leggerezza, Roberto, stanco di vedere il figlio in crisi, decide di forzare la mano andando a parlare con la ragazza. Costretto a vedere Fabrizio per lavoro, Marina mantiene le distanze, ma per entrambi è difficile. Tornato da Londra, Andrea affronta con Arianna un difficile confronto.

Mercoledì 5 febbraio 2020: Mentre Angela e Franco assistono contenti alla ritrovata serenità di Bianca a scuola, la sua insegnate Maria Grazia rivelerà un lato inaspettato e struggente della sua personalità. La presenza di Leonardo, deciso a non rinunciare a Serena, rende i rapporti tra lei e Filippo sempre più difficili. Quando Giulia sembra ormai definitivamente caduta nella trappola di Marcello, Ornella ha l'occasione di intuire il passo falso che sta per commettere l'amica.

Giovedì 6 febbario 2020: In ansia per quanto ha appreso da Renato, Ornella tenta di mettere in guardia Giulia da Marcello, ma lei sembra non voler ascoltare. Per colpa di Andrea, Samuel vede i suoi piani romantici con Arianna andare a monte… e cerca di risolvere!

Venerdì 7 febbraio 2020: Messi in allarme da Ornella, Niko e Angela si impegnano per dimostrare alla madre che è stata raggirata da un truffatore, ma Giulia continua a essere sorda ad ogni appello ed è convinta che sia giusto trasferire i soldi a Marcello. Durante la conferenza di presentazione di Fabrizio, le domande scomode di un giornalista mettono in crisi Marina.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.