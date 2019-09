Un Posto al Sole Trame dal 16 al 20 settembre 2019: Fabrizio prende una decisione che coinvolge Marina

Anticipazioni TV

le trame della soap napoletana per la terza settimana di settembre vedranno Rosato costretto a prendere una difficile decisione che coinvolge Marina.

Scopriamo insieme cosa rivelano le trame delle anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 16 a venerdì settembre 2019 alle ore 20:45 su Rai 3.

Lunedì 16 settembre 2019: Filippo rientrerà dal suo viaggio di lavoro e Serena proverà ad allentare la forte tensione creatasi tra i due, ci riuscirà? Mia sarà avvolta dal calore e dall'affetto di tutti gli abitanti della Terrazza mentre Vittorio sarà simpaticamente preso in giro da Patrizio. Renato amplificherà gli effetti del suo infortunio e Diego ne farà le spese.

Come evolverà la tesissima situazione tra Filippo e Serena? Riusciranno a stemperare le loro incomprensioni o la distanza fra i due è destinata ad aumentare? Il ritorno di Guido, Mariella e Lorenzo, potrebbe riservare un duro colpo per Vittorio e soprattutto per Cerruti. Convinto che dietro la gentilezza selettiva di Renato ci sia un turpe fine recondito, Raffaele lo metterà in guardia sui rischi a cui va incontro.

Martedì 17 settembre 2019: Avvilita per la partenza di Elena e Alice e per le contrarietà legate alla vicenda del padre, Marina troverà conforto nell'ultima persona a cui mai avrebbe pensato. Consapevoli di essere arrivati a un punto morto, Serena e Filippo cercheranno il modo per dare una svolta alla loro relazione. Mentre Guido e Mariella si preoccupano per le sorti dell'amico, l'ipocondria di Cerruti potrebbe avere degli inaspettati risvolti positivi.

Mercoledì 18 settembre 2019: Mentre Marina tenta di convincere Arturo ad accettare gli arresti domiciliari, il mistero sull'omicidio di Nino Rosato si infittirà ulteriormente. Dopo essersi confidata con Giulia, Serena proverà a dissipare le tensioni con Filippo. Mentre Guido e Mariella progettano la loro vita insieme, Cerruti è costretto a rimandare il suo sogno d'amore.

Giovedì 19 settmbre 2019: Carla non riesce ad accettare la lontananza da Mia, nel frattempo Alex fa sempre più fatica a sopportare la complicata situazione familiare. Dopo uno scontro con lo zio, Fabrizio è costretto a fare una difficile scelta che coinvolge Marina. Arturo ha deciso di non voler più condizionare la vita della figlia. Mentre Guido e Mariella sono sempre più uniti, Cerruti è "col cuore nello zucchero": che San Gennaro gli abbia fatto il miracolo?

Venerdì 20 settembre 2019: Anita va in radio con l'intento di fare una sorpresa a Vittorio. Sfinito dall'insistenza dei suoceri, Franco si cimenta simpaticamente nell'allenamento più complicato della sua vita. Alex è pronta al confronto con la madre, ma si domanda quale sarà l'esito. Mia si trova alle prese con Carla.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45