Un Posto al Sole Trame dal 13 al 17 gennaio 2020: Bianca mette in crisi Angela e Franco

Nelle trame della soap napoletana per la terza settimana del mese di gennaio, Bianca non vuole più tornare a scuola e i suoi problemi finiscono per mettere in crisi il rapporto tra Franco e Angela.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio 2020 su Rai3 alle 20:45.

Lunedì 13 gennaio 2020: Marina si lascia convincere e accetta l’offerta di Fabrizio, ma l'astio tra lui e Sebastiano resta ancora forte. Giulia riceve da Marcello, una proposta che la rende molto felice. Dopo un confronto con Franco, Angela scopre che Bianca continua ad avere seri problemi a scuola. Niko scopre che Beatrice è tornata con Aldo e, per quanto dubbioso, spera che la ragazza possa essere felice.

Martedì 14 gennaio 2020: Serena, sotto pressione a causa delle problematiche legate al Bed and Breakfast, è davvero stressata; Filippo tenta di aiutarla per cercare di riguadagnarsi la sua stima. Alberto cerca di insinuare dei sospetti in Marina, che intanto è sempre più vicina a Fabrizio e non fa mistero di apprezzare. Bianca non vuole andare a scuola e Franco e Angela cercano di trovare una soluzione.

Mercoledì 15 gennaio 2020: Filippo spera di recuperare il suo matrimonio con Serena, che intanto prende una inaspettata decisione. Le situazione di Bianca inizia ad avere delle ripercussioni sulla relazione tra Franco e Angela. Giulia organizza l'incontro con Marcello, curando ogni dettaglio, ma le cose non andranno come sperato.

Giovedì 16 gennaio 2020: Serena è pronta a partire con Irene e Filippo, in ansia per la sua famiglia, ricorda il momento più doloroso della sua vita. Certa che Bianca abbia bisogno di un insegnante che le dia ripetizioni, Angela si trova di fronte a un bivio. Dopo essere venuta a conoscenza del tragico momento vissuto da Marcello, Giulia comprende di dover rinunciare all'idea di conoscerlo. Continua la tensione tra Renato e Otello e, mentre la casa piomba nel caos, entrambi sembra si ostinino a mantenere il punto.

Venerdì 17 gennaio 2020: In attesa di sapere da Valerio qualcosa in merito alla vendita delle proprie quote nei Cantieri, Marina è in ansia, intanto Fabrizio ha un duro confronto con lo zio. Filippo, che soffre per la rottura con Serena, si troverà a fare i conti con le sue più profonde paure. Raffaele, Guido, Silvia e Michele cercano di fare da pacieri tra Renato e Otello, ma le cose potrebbero non andare come sperato…

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.