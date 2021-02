Un Posto al Sole: Trama Aggiornata Puntata di oggi

Anticipazioni TV

Ecco le Anticipazioni aggiornate della puntata di oggi di Un Posto al Sole. La soap recupera l'appuntamento non andato in onda ieri, 2 febbraio 2021.

La puntata di Un Posto al Sole del 3 febbraio 2021 recupera l'appuntamento di ieri, saltato per lasciare spazio a Cartabianca. Nelle trame dell'episodio in onda stasera, alle 20.45 su Rai3, Niko si sta occupando di Emil, in qualità di suo avvocato difensore. Il fatto che il Poggi si occupi del caso, fa sì che si riaccendano le tensioni tra Silvia e Michele. Intanto a Palazzo Palladini, Vittorio e Patrizio tirano a sorte: chi vincerà, rimarrà nel seminterrato. Ma i due ragazzi sono ignari che un terzo incomodo sconvolgerà presto i loro piani.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Patrizio e Vittorio, tra i due litiganti il terzo gode

Alberto si è trasferito a vivere con Clara in un altro appartamento e ha messo in affitto la sua cantina. Vittorio e Patrizio vogliono approfittare di questa novità per liberarsi, finalmente, l'uno dell'altro! Si spingono a vicenda a lasciare il seminterrato e a occupare la cantina, non certamente confortevole. Per decidere chi dei due dovrà andarsene, tirano a sorte. Purtroppo però i ragazzi sono ignari che qualcun altro sta per sconvolgere i loro piani.

Niko mette Michele e Silvia l'uno contro l'altro nella puntata di Un Posto al Sole del 3 febbraio 2021

Niko ha preso in carico Emil, il fratello di Thea. L'uomo è stato riconosciuto da Silvia come il suo aggressore ed entrambi, insieme a Michele, sono chiamati a giudizio. La scelta di affidare il caso al giovane Poggi non è per nulla piaciuta ai coniugi Saviani. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano infatti che la situazione, venutasi a creare a Palazzo Palladini, farà riemergere in modo drammatico le tensioni tra Silvia e Michele, mai del tutto sopite. Insomma il brutto episodio capitato alla Graziani e al suo compagno, torna protagonista delle trame della soap, nella speranza che si metta presto un punto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Niko zittisce Giulia! Non dovrà parlare con Silvia

Niko ha zittito Giulia. La Poggi ha scoperto che l'aggressore di Silvia è il fratello di Thea, la ragazza extracomunitaria che sta aiutando. Il giovane avvocato ha paura che sua madre si metta in mezzo e che lo metta in una posizione molto difficile. Non è facile occuparsi di questo caso con Silvia e Michele a due passi dal suo appartamento e certamente non vuole ulteriori complicanze. Ma Giulia riuscirà a tenere per sé questa informazione? Ma soprattutto riuscirà a non aiutare Silvia, sua grande amica? Le Anticipazioni di Un Posto al Sole sono ancora molto vaghe ma conoscendo la donna, temiamo che possa molto presto dire qualcosa.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'1 al 5 febbraio 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.