Un Posto al Sole: tra Vittorio e Speranza sarà amore? E Samuel cosa farà?

Anticipazioni TV

Tra i molti triangoli attuali di Un Posto al Sole c'è anche quello scatenato involontariamente da Speranza con Vittorio e Samuel come pretendenti. Chi la spunterà?

Stavolta vediamo di capire di più su quel che potrebbe succedere in una delle intricate trame sentimentali di Un Posto al Sole, che in questo periodo coinvolgono adulti e ragazzi della soap. In particolare ci chiediamo chi la spunterà nel triangolo creato involontariamente dall'ingenuotta (ma lo sarà davvero?) Speranza, arrivata dalla campagna a Napoli giusto in tempo per far impazzire gli ormoni di Vittorio e Samuel, facendo riferimento a quel che si sa dalle anticipazioni e sulle nostre capacità di preveggenza (scarsine in verità).

Speranza e Vittorio: sarà amore?

Da subito Vittorio è rimasto travolto dal fascino inconsapevole di quella che pensava fosse una zotica di campagna, ma ha resistito con tutte le sue forze in nome della fedeltà ad Alex (che per altro lo aveva lasciato: mai evoluzione di un personaggio fu più istantanea!). Quando poi ha scoperto che l'ex lo aveva in effetti sostituito senza nemmeno avere il coraggio di dirglielo di persona, la prima reazione è stata quella di andare da Speranza e baciarla. Ma per fortuna poi ha deciso di partire ugualmente e di prendersi un periodo di riflessione prima di fare altri danni. Lei, devota a Sant'Agata, si è innamorata subito di quello che conosceva come Vicky Beef, e siamo sicuri che metterà in atto tutte le sue arti, magiche e non, per conquistarlo. Al momento però la loro unione ci sembra alquanto improbabile, vuoi perché Vittorio non ha esattamente le idee chiare e vuoi perché anche lei non ci sembra abbastanza matura per stargli vicino. A suo vantaggio gioca il fatto che, Anita a parte, lui si è sempre innamorato di ragazze timide, ma se tra loro sarà vero amore o meno, pensiamo che dovremo aspettare ancora un po' per scoprirlo. Non metteremmo la mano sul fuoco su queste previsioni, visto che abbiamo sempre giudicato super improbabile (e poco auspicabile) la coppia Patrizio/Clara, ma a quanto pare gli sceneggiatori hanno più fantasia di noi.

E tra Samuel e Speranza che succederà?

Samuel, aiuto cuoco distratto e inguaribile ottimista che compone sempre la stessa canzone (e non ci sentiamo di dare torto in questo a Patrizio e Vittorio), ha dedicato tutto il suo cuore romantico a quella che vede come una vera e propria principessa. È anche uscito con lei e si è comportato da vero signore. Qualche voce vuole che in futuro lei gli darà un'altra possibilità. Ma dal momento che finora lo ha considerato unicamente come un ragazzo simpatico e un amico, a spingerla tra le sue braccia potrebbe essere solo una delusione nelle sue speranze per Vittorio, che quell'incauto bacio ha alimentato. Insomma, secondo noi qualcuno si farà molto, molto male. E voi che ne pensate, del personaggio e di questo ennesimo triangolo?

Un Posto al Sole va in onda su Rai 3 tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.45.