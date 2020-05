Un Posto al Sole Repliche dall'11 al 15 maggio 2020: Nunzio segue Alfonso e si mette in guai seri!

Anticipazioni TV

Le repliche in onda nella seconda settimana di maggio rivelano che il giovane Nunzio si farà pericolosamente coinvolgere dal suo nuovo amico Alfonso Vitale.

Scopriamo insieme le Trame Ufficiali delle puntate in Replica di Un Posto al Sole in onda dall'11 al 15 maggio 2020 su Rai3 alle 20:45.

Lunedì 11 maggio 2020: Ferri accorre nella camera del motel per salvare sua moglie. Alle prese con i problemi economici del Vulcano, Silvia sta valutando la possibilità di licenziare Gianluca. Mentre la relazione tra Tommaso e Serena vive momenti di leggerezza e di passione, Filippo fa una generosa proposta al cugino.

Martedì 12 maggio 2020: Greta vivrà momenti di forte angoscia per le condizioni di Ferdinando mentre Marina constata che Roberto è ancora innamorato della donna. Serena, aiutata da Manuela, riflette sul rapporto con Tommaso, che nel frattempo cercherà di farsi perdonare da Filippo per la sua "invadenza". Giulia si prepara per andare a cena da Adriana ma sta per scoprire di essere stata "incastrata".

Mercoledì 13 maggio 2020: Marina vede davanti a sé un futuro di solitudine, Ferri sarà l'unico a raccogliere i frutti del complotto ordito contro Greta. La decisione di trovare un compagno a Giulia, porterà a una svolta inattesa di cui Renato farà le spese. Anticipando Silvia, Gianluca preferirà decidere da solo del proprio futuro.

Giovedì 14 maggio 2020: Attirato da una proposta allettante di Alfonso, Nunzio finisce col sottrarsi ai suoi obblighi scolastici, scatenando la preoccupazione di Franco e Angela. Messa spalle al muro dal ricatto di Ferri, Greta troverà in Ferdinando un inaspettato alleato che la incoraggerà a non arrendersi. Cederà la Fournier alla richiesta di Ferri? Manuela per risolvere un’emergenza economica sarà costretta a chiedere aiuto a Niko… come reagirà il ragazzo?

Venerdì 15 maggio 2020: Nunzio sarà sempre più pericolosamente tentato dal modello di vita che gli propone il suo nuovo amico Alfonso, ma potrebbe dover presto pagare a duro prezzo i propri errori. Il forzoso menage fra Greta e Roberto potrebbe riservare dei risvolti nefasti ad entrambi. Niko si troverà al centro di un curioso triangolo fra Manuela… e Manuela!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.