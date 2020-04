Un Posto al Sole Repliche dal 4 all'8 maggio 2020: Greta sta per cadere nella trappola. Ferdinando andrà fino in fondo?

Anticipazioni TV

Le repliche in onda nella prima settimana di maggio mostrano Greta vicina a cadere nella trappola di Roberto e Marina, ovviamente solo se Ferdinando troverà il coraggio di andare fino in fondo...

Scopriamo insieme le Trame Ufficiali delle puntate in Replica di Un Posto al Sole in onda da lunedì 4 al 8 maggio 2020 su Rai3 alle 20:45.

Lunedì 4 maggio 2020: Franco deve comunicare a Nunzio la partenza di suo nonno, mentre Alfonso Vitale medita vendetta contro il nipote di Vintariello. Greta si prepara alla fuga con Ferdinando, Ferri e Marina si tengono pronti a far scattare la loro trappola. Deciso a non cedere al ricatto di Virgilio, Guido chiede aiuto ad Andrea per smascherare il rivale.

Martedì 5 maggio 2020: Continuano i tentativi di Guido di smascherare Virgilio ma la situazione sembra mettersi sempre peggio per il vigile. Mentre cresce il feeling tra Niko e "Micaela", Manuela capisce che il ragazzo non gli è indifferente. Nunzio, dopo aver fatto una nuova e pericolosa conoscenza, sta per vivere un momento molto importante.

Mercoledì 6 maggio 2020: Marina continua a servirsi di Ferdinando per far cadere Greta nella sua trappola, mentre Rizzo comincia a provare degli scrupoli per la sua vittima. Nunzio, reduce dall'incontro con Alfonso, si confronterà con una subdola tentazione, mentre Franco deve contrattare con Renato la vendita del motorino di Niko. Per rilanciare il Caffè Vulcano, Silvia s'inventerà una serata molto particolare.

Giovedì 7 maggio 2020: Mentre Ferdinando realizza di non avere più alcuna chance con Marina, Greta si risolve ad agire, preparandosi così a cadere inconsapevolmente nella trappola di Roberto e Marina. Quella che per Serena doveva essere una serata dedicata al divertimento, si trasformerà in una serata da dimenticare con un epilogo che di sicuro la ragazza non aveva previsto e che l’allontana da Filippo, proprio mentre il ragazzo comincia invece ad avere le idee più chiare. Vittima della propria superficialità e dei luoghi comuni, Renato finirà col mettersi nei guai con Adriana, mentre Raffaele contribuirà a complicare ulteriormente la situazione

Venerdì 8 maggio 2020: Tutto sembra predisposto per la trappola a Greta e mentre Ferri denuncerà il furto dei gioielli, Ferdinando sarà sul punto di abbandonare la donna al suo destino. Andrà fino in fondo? Dopo una movimentata nottata con Tommaso, Serena dovrà affrontare la pungente ironia delle sorelle gemelle e tornerà col pensiero a Filippo mentre quest’ultimo si interrogherà sulla ragazza che lo ha soccorso… Indotto da Raffaele, Renato approverà l’idea di Adriana di far conoscere un suo collega a Giulia ed avrà anche il problema di formulare l’invito all’ex…

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.