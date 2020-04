Un Posto al Sole Repliche dal 27 aprile al 1° maggio 2020: Ferdinando fa una clamorosa rivelazione a Greta

Anticipazioni TV

Le anticipazioni delle repliche in onda gli ultimi giorni di aprile, vedono il piano di Roberto e Marina contro Greta andare avanti. Intanto Ferdinando le fa una scottante rivelazione...

Scopriamo insieme le Trame Ufficiali delle puntate in Replica di Un Posto al Sole in onda da lunedì 27 aprile a venerdì 1° maggio 2020 su Rai3 alle 20:45.

Lunedì 27 aprile 2020: Giulia è sempre più determinata a proseguire le sue attività sociali nel centro storico e intanto Vintariello, deciso a non procurare problemi a chi lo circonda, tratterà la sua uscita di scena col clan rivale. Otello progetta di fare il viaggio della sua vita mentre Silvia sarà alle prese con gli effetti della recessione. Rossella tirerà un sospiro di sollievo, ma non è detto che le cose fra lei e Gianluca procedano serenamente.

Martedì 28 aprile 2020: Quando Serena sembrerà decisa a offrire una chance a Tommaso, il destino la porterà a imbattersi nuovamente nell'uomo dei sogni. Convinto che tutto ormai sia risolto, Vintariello si appresta a lasciare Napoli ma il suo passato rimane in agguato. Determinata a volere tutto o niente, Rossella lascerà Gianluca.

Mercoledì 29 aprile 2020: Il piano di Marina per eliminare Greta dalla vita di Roberto è a un punto di svolta e coinvolgerà una persona molto vicina ad entrambe. Tommaso, deciso a conquistare Serena, appare intenzionato a mettere radici a casa di Filippo, ma il cugino non sembra d'accordo. Serena intanto realizza a malincuore di non avere chance con Filippo, troppo lontano e irraggiungibile per lei.

Giovedì 30 aprile 2020: Mentre prosegue il piano di Marina e Roberto, Ferdinando decide di fare a Greta una clamorosa inaspettata rivelazione. La scoperta che Niko gli abbia tenuto nascosta l’intenzione di partire per il progetto Erasmus conduce Renato a una brutta confessione. Più tardi Guido decide di affrontare Virgilio senza sapere che presto la situazione gli sfuggirà di mano.

Venerdì 1 maggio 2020: Mentre Ferri sarà preso da qualche scrupolo verso la moglie, Greta, scioccata dalla rivelazione, sarà disperatamente tentata di accettare la proposta di Ferdinando di fuggire insieme. Dispiaciuto per il risentimento del padre e preoccupato di alimentare tensione in famiglia, Niko deciderà di rinunciare all’Erasmus. La controffensiva di Virgilio all’irruzione di Guido non tarderà ad arrivare ed Otello si accollerà l’onere di una delicata missione diplomatica…

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.