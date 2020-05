Un Posto al Sole Repliche dal 25 al 29 maggio 2020: Nunzio prende le distanze da Alfonso

Anticipazioni TV

Nelle repliche in onda l'ultima settimana di maggio vedremo finalmente Nunzio prendere le distanze da Alfonso Vitale e chiedere scusa a Franco.

Scopriamo insieme le Trame Ufficiali delle puntate in Replica di Un Posto al Sole in onda dal 25 al 29 maggio 2020 su Rai3 alle 20:45.

Lunedì 25 maggio 2020: Decisa a colmare la propria solitudine, Marina si presenta al circolo con un accompagnatore a pagamento. Il primo giorno di lavoro di Teresa a casa di Filippo sarà molto faticoso per lei e per il suo aiutante. Virgilio non intende cedere al loro ricatto ma Guido e Andrea non si arrendono.

Martedì 26 maggio 2020: Pur di convincere Virgilio a ritirare la sua ingente richiesta di risarcimento danni, Guido accetta di rinunciare a Loredana. Ferri si disinteressa sempre più della gravidanza di Greta e la donna troverà in Filippo un inaspettato sostegno.

Mercoledì 27 maggio 2020: Alfonso prepara la trappola per Nunzio cercando di coinvolgerlo in un nuovo colpo, mentre Franco ormai rischia di perdere ogni controllo sul figlio. Guido è costretto a mentire a Loredana per rispettare gli accordi con Virgilio, ma alla fine il cuore avrà la meglio. Manuela cerca di risolvere i problemi economici delle sorelle Cirillo proponendo a Serena un lavoro a suo avviso molto vantaggioso.

Giovedì 28 maggio 2020: Renato scopre che nel palazzo qualcuno di sua conoscenza sta sfruttando la sua connessione in rete, ma è pronto a rendergli la vita difficile. Serena è convinta che il colloquio di lavoro da Ferri sia andato male mentre l’uomo chiederà a Filippo di aiutarlo a prendere una decisione. Mentre scoppiano le tensioni tra Nunzio e Franco, Alfonso Vitale è a un passo dal realizzare la sua vendetta..

Venerdì 29 maggio 2020: Mentre Nunzio trova la forza di capire i propri errori e chiedere scusa a Franco, Angela non riesce a trovare la forza di confessare quello che le è accaduto la sera prima, fino alla drammatica rivelazione in un accorato sfogo con Viola. Il primo giorno di lavoro di Serena a casa Ferri sembra partire bene finché Tommaso non decide di farle una sorpresa… Esasperato dall’atteggiamento respingente di Micaela che sostiene di non voler rubare il ragazzo alla sorella Manuela, Niko propone un incontro chiarificatore a tre…

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.