Un Posto al Sole Repliche dal 20 al 24 aprile 2020: Giulia in pericolo a causa di Vintariello

Anticipazioni TV

Le anticipazioni delle repliche in onda l'ultima settimana di aprile, rivelano che Giulia subirà una pesante minaccia a causa di Vintariello mentre Andrea rivedrà Arianna.

Scopriamo insieme le Trame Ufficiali delle puntate in replica di Un Posto al Sole in onda da lunedì 20 a venerdì 24 aprile 2020 su Rai3 alle 20:45.

Lunedì 20 aprile 2020: Andrea è distrutto dalla partenza di Arianna e vive il suo peggior incubo: è circondato da improbabili donne adoranti e non è capace di dimostrare a tutti di essere cambiato e di non essere il playboy di un tempo. Al suo risveglio però troverà una bellissima sorpresa ad attenderlo e ad andargli incontro.

Martedì 21 aprile 2020: Roberto non arresta la sua guerra contro Greta anzi prova a colpirla anche sul lavoro. La donna non è però disposta a soccombere e decide di affrontare il Ferri. Filippo riceve una visita inaspettata da una persona che sembra volersi trasferire a casa suo, scombinando ovviamente tutti i suoi equilibri. Andrea invece è entrato in una realtà molto più piacevole del suo sogno e si gode il ritorno di Arianna... non sarà però duraturo.

Mercoledì 22 aprile 2020: Greta, continuamente provocata da Roberto - che neanche le nasconde i suoi tradimenti – se la prende con Marina. Serena intanto, pensando che Filippo sia fidanzato con Viola, decide di dare una svolta alla sua vita sentimentale. Niko ha superato l'esame di diritto privato e ha fatto felice Renato. Il ragazzo però ha in mente qualcosa, un progetto, che suo padre potrebbe non gradire affatto.

Giovedì 22 aprile 2020: Angela spera che Nunzio abbia davvero lasciato alle spalle la sua vita criminale e sia totalmente cambiato. Intanto però il Vintariello deve affrontare il passato, che torna a tormentarlo con prepotenza. Teresa invece avverte Greta del terribile piano che stanno organizzando contro di lei. Gianluca, nonostante gli sforzi di Rossella, non è disposto a impegnarsi seriamente nello studio.

Venerdì 23 aprile 2020: Rossella cerca di trovare il modo giusto di comportarsi con Gianluca ma il loro rapporto è messo a dura prova dall'arrivo di una ragazza dal fascino ispanico. Raffaele si vuole vendicare di Renato, colpevole non averlo ignorato a causa del lavoro. Giulia invece assiste alla reazione di Vintariello e subito dopo viene minacciata.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.