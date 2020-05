Un Posto al Sole Repliche dal 18 al 22 maggio 2020: Alfonso cerca di convincere Nunzio a vendicarsi

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame Ufficiali delle puntate in Replica di Un Posto al Sole in onda dall'18 al 22 maggio 2020 su Rai3 alle 20:45.

Lunedì 18 maggio 2020: Nunzio sarà sempre più pericolosamente tentato dal modello di vita che gli propone il suo nuovo amico Alfonso, ma potrebbe dover presto pagare a duro prezzo i propri errori. Il forzoso menage fra Greta e Roberto potrebbe riservare dei risvolti nefasti per entrambi. Niko si troverà al centro di un curioso triangolo fra Manuela e Manuela!

Martedì 19 maggio 2020: Dopo essere sfuggito alla polizia, Alfonso cerca di convincere Nunzio a vendicarsi facendo leva sull'orgoglio. Nel tentativo di aiutare Tommaso, Serena si ritroverà faccia a faccia con Filippo e con i propri sentimenti. Dopo aver aperto il suo cuore a 'Micaela', Niko riceverà una cocente delusione.

Mercoledì 20 maggio 2020: Nunzio seguirà Alfonso nel raid punitivo? Mentre Filippo è sempre più stranito dal comportamento di Serena, quest'ultima prenderà un'inaspettata decisione. Non avendo più avuto sue notizie, Guido inizia a sperare che Virgilio non darà seguito alle sue minacce di richiesta di un risarcimento.

Giovedì 21 maggio 2020: Teresa prova ad accorciare le distanze tra Roberto e Greta, ma il suo tentativo di mediazione, che in un primo momento sembra andare a buon fine, le costerà molto caro… Un duro confronto tra Franco e Nunzio porterà Boschi a fare i conti con la rabbia repressa del figlio. Serena cercherà di rimediare alla brutta figura fatta con Filippo, ma rischierà di andare incontro a una nuova e cocente delusione.

Venerdì 22 maggio 2020: La rabbia spinge Ferri a licenziare Teresa e, mentre la famiglia si stringe protettiva intorno alla donna, un appassionato discorso di Filippo indurrà Ferri a guardarsi dentro per fare chiarezza nei propri sentimenti e decidere se voglia davvero percorrere fino in fondo la strada che ha intrapreso. Andrea e Arianna portano avanti il “piano” per togliere Guido dai guai, ma il faccia a faccia con Virgilio potrebbe riservar loro qualche sorpresa

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.