Un Posto al Sole Repliche, dal 13 al 17 aprile 2020: Roberto contro Greta

Le anticipazioni delle repliche in onda la terza settimana del mese rivelano che, proprio quando Greta comincerà ad essere ottimista su una riconciliazione con Ferri, lui agirà contro di lei.

Scopriamo insieme le Trame Ufficiali delle puntate in replica di Un Posto al Sole in onda da lunedì 13 a venerdì 17 aprile 2020 su Rai3 alle 20:45.

Lunedì 13 aprile 2020: Greta tenta in tutti i modi di trovare uno spiraglio in Ferri ma lui continua a tenerla a distanza, fino a proporle un accordo economicamente vantaggioso ma moralmente distruttivo. Angela è in attesa del momento giusto per parlare con Franco di Nunzio, Renato è deluso perché i suoi figli non si sono ricordati della festa del papà. Guido è sempre più soggiogato da Isabella che si impone come sua fidanzata, finché Andrea non gli suggerisce la soluzione migliore per liberarsi di lei.

Martedì 14 aprile 2020: Speranzosa di poter ancora recuperare il matrimonio, Greta rifiuta l'accordo economico di Ferri il quale riceverà un'inaspettata offerta d'aiuto da parte di Marina. Il destino e l'indisciplina delle gemelle ostacolano il sogno d'amore di Serena di poter rincontrare Filippo. Il piano suggerito da Andrea per liberarsi di Isabella fallisce miseramente, come farà Guido a sbarazzarsi della "fidanzata" e di mamma Lucia?

Mercoledì 15 aprile 2020: Mentre il rilievo pubblico dato a Vintariello provocherà l'indignazione di Katia e un'accesa lite fra Franco e Angela, l'uomo sembrerà essere il primo a pagare le conseguenze della propria scelta. Proprio mentre Greta comincia a essere ottimista sulla possibilità di una riconciliazione con Ferri, l'uomo deciderà di agire contro di lei. Decisa a scrollarsi di dosso la fama di "pesantona", Rossella passerà alla controffensiva.

Giovedì 16 aprile 2020: Michele, padre sempre molto apprensivo, segue Rossella in discoteca, ma, costretto a difendere Gianluca finisce per infilarsi in uno spiacevole incidente. Andrea spera di riconquistare Arianna in ogni modo, ma la ragazza continua a tenerlo a debita distanza.

Venerdì 17 aprile 2020: Vintariello potrebbe costituire una pericolosa minaccia per Giulia ma, nonostante Franco l'abbia messa in guardia, la donna sembra decisa ad andare per la propria strada. Arianna sta per lasciare Napoli e Guido cerca di fare coraggio ad Andrea, precipitato nello sconforto. Filippo nel frattempo, scopre la decisione del padre di chiudere la Starbox.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.