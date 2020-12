Un posto al sole: Nina Soldano, carriera, vita privata e curiosità sull'interprete di Marina Giordano

Anticipazioni TV

Una delle beniamine del pubblico di Un posto al sole è l'imprenditrice Marina Ferri, che nella fiction ne ha combinate di cotte e di crude. Scopriamo di più sulla sua bravissima interprete, Nina Soldano.

Chi non ama odiare Marina Giordano, la donna che viene dal basso ed è diventata un'imprenditrice abile e spregiudicata, nasconde oscuri segreti, complotta e uccide e la fa sempre franca? A darle brio, carattere, una buona dose di cattiveria e molta passionalità è un'attrice agli antipodi del suo personaggio, Nina Soldano, una veterana del mondo dello spettacolo che è una donna spiritosa e vivace, è apparsa in popolarissimi show fin da ragazzina, in fiction e film prima di approdare nel 2003 ad Un posto al sole e rimanerci. È lei la Queen, mantide religiosa, donna appassionata, madre e nonna affettuosa ma sempre pronta a scattare come un cobra contro i suoi avversari. E soprattutto sempre impeccabile, elegantissima e di gran classe. Vogliamo conoscere meglio l'attrice che la interpreta da tantissimi anni.

Nina Soldano: la carriera prima di Un posto al sole

Nina (all'anagrafe Antonina, come la nonna) Soldano nasce a Pisa il 26 marzo 1963 da genitori originari di Vieste. Il padre è pilota di aerei militari e la madre insegnante, e inizialmente entrambi non vedono certo di buon occhio la decisione di Nina di trasferirsi a Roma per tentare una carriera nel mondo del cinema, anche se poi lei scoprirà commossa – una volta scomparsi a breve distanza l'uno dall'altro i genitori – che hanno conservato in album tutti i ritagli e le notizie che la riguardavano. In quello che ormai è un classico nel mondo dello spettacolo italiano, a scoprirla è Pippo Baudo, che la porta nel ruolo della zingarella a Fantastico 3, nel 1982. Tramite Baudo conosce Renzo Arbore, che la vuole come Miss Sud, riccioluta (ma è una permanente) e più formosa in uno dei suoi programmi di maggior successo, Indietro Tutta. Al cinema Nina debutta nel 1988 con la regia di Tonino Ricci in La notte degli squali, seguito da Delitti e profumi, Paprika di Tinto Brass, Fatalità, Bonus Malus, Io e il re, Fatal Frames e altri titoli, l'ultimo dei quali, Vorrei averti qui, è del 2010. Ma è soprattutto in televisione che la bella Nina si fa un nome, con sceneggiati, soap e film tv come Disperatamente Giulia, Donna d'onore, Incantesimo, Ricominciare e Il giudice Mastrangelo. Il suo debutto in Un posto al sole avviene in un episodio diretto da Stefano Sollima, futuro e premiato regista di Gomorra – La serie, Suburra e Soldado. Lei e Valentina Pace, che in Upas interpreta la figlia Elena, sono molto legate: nella realtà Nina ha solo 14 anni in più di Valentina, una cosa che le ha fatte sempre ridere molto. Ma nelle soap, si sa, tutto è possibile.

Nina Soldano nella vita e in amore

Come dicevamo sopra, Nina Soldano è una donna estroversa e solare, che ha raccontato senza problemi le sue gioie e i suoi dolori (legati soprattutto alla malattia e poi alla scomparsa dei genitori) in un programma televisivo della Rai, così come li racconta sul suo seguitissimo profilo Facebook. L'attrice non è una fanatica di tecnologia, tanto che il suo primo personal computer lo ha acquistato a 40 anni, ma è proprio sui social, tramite una comune amica, che ha conosciuto l'amore della sua vita, Teo Bordagni, con cui ha iniziato a chattare senza pensare che avrebbe finito per sposarlo in un romanticissimo matrimonio a New York. Con lui condivide tutto, nonostante la differenza d'età che li separa, che è di 13 anni in suo sfavore. Come tutte le donne indipendenti e intelligenti, Nina Soldano se ne frega del giudizio degli altri sulle proprie scelte di vita, di cui le importa solo, come è giusto, che la rendano felice. Non ha l'ansia del tempo che passa e del resto è così in forma che se lo può permettere. Anche per questo i suoi fan le vogliono molto bene, nonostante ci sia ancora qualcuno che tende a confondere la perfida Marina con la donna che la interpreta, a dimostrazione delle sue capacità di attrice.

