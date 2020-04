Un Posto al Sole: le Trame ufficiali delle Repliche in onda dal 6 al 10 aprile 2020

Anticipazioni TV

A causa dell'Emergenza Coronavirus le riprese di Un Posto al Sole sono state interrotte. A partire dalla prossima settimana la soap tornerà con delle repliche.

Le riprese di Un Posto al Sole sono state interrotte, questo ve lo avevamo annunciato, e sapevamo anche che presto su Rai3 sarebbero tornate le repliche. Ora possiamo però darvi maggiori dettagli su quali puntate saranno trasmesse a partire dal prossimo lunedì 6 aprile 2020. Torneremo indietro di ben otto anni - con la sedicesima stagione - rispetto alla vicende che stavamo seguendo fino a ora. Avremo così modo di rivedere alcuni personaggi ormai usciti dalle trame della soap tra cui quello delle gemelle Micaela e Manuela Cirillo, interpretate da Cristiana dell'Anna.

Le Trame Ufficiali delle puntate in replica di Un Posto al Sole in onda da lunedì 6 a venerdì 10 aprile 2020 su Rai3 alle 20:45.

Sulle tracce di Carmen, a Bologna, Filippo incontra qualcuno legato al suo passato. Ferri intanto, sempre più preoccupato per il figlio, aspetta il risultato del test di paternità. Manuela, nei panni di Micaela, ha un piccolo incidente domestico e Niko la accompagna a casa dove potrebbe scoprire il suo segreto.

L'incontro con Tommaso spingerà Filippo a chiudere i conti col suo passato, ma un altro sorprendente incontro lo attende al suo ritorno a Napoli Serena scoprirà così che l'"uomo dei sogni" non è poi tanto lontano. Franco approfitta di un escamotage lavorativo per far riavvicinare Andrea e Arianna, ma l'impresa si rivela più difficile del previsto

Andrea e Arianna riescono finalmente a parlarsi: sarà il preludio ad una riconciliazione? Mentre Ferri è furioso con Filippo colpevole di aver saltato il ciclo di dialisi, Serena farà il possibile per scoprire il nome del suo uomo dei sogni: ci riuscirà? La complicità tra Niko e Manuela, nei panni della babysitter Micaela, cresce sempre di più.

Frustrato dagli scontri con il figlio e frustrato per aver capito di essere ancora sensibile al fascino di Greta, Ferri sta per scoprire se il bambino che la donna aspetta sia suo oppure no. Giulia non sa se dare importanza o meno alla collaborazione tra il centro d’ascolto e Vintariello. Nunzio viene a conoscenza di qualcosa che avrebbe preferito non sapere. Arianna non volerci ripensare e Andrea è sempre più a pezzi.

Greta scopre che il figlio è proprio di Roberto e spera così di poter ancora recuperare con il marito. Dopo un duro faccia a faccia in cui sono coinvolte anche Giulia e Angela, Nunzio perdona a Franco il fatto di non avergli detto del nonno, ma quanto ha scoperto lascerà in lui un segno. Guido prova a gestire con pazienza Isabella, ma non è facile arginare la sua incontenibile irruenza…

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.