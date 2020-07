Un Posto Al Sole: le Nuove Puntate da Stasera su Rai3

Anticipazioni TV

Dopo lo Stop forzato causato dall'Emergenza Coronavirus, Un Posto al Sole torna da Stasera, lunedì 13 luglio 2020, su Rai 3 con le Nuove Puntate. Scopriamo Anticipazioni e Trame dei prossimi episodi della Soap.

Dopo la sospensione forzata delle riprese causata dall'Emergenza Coronavirus, Un Posto al Sole torna da Stasera, lunedì 13 luglio 2020 su Rai3, con le Punte Inedite. Grande notizia per i fans della soap in attesa dallo scorso 27 marzo di scoprire l'epilogo di molte delle vicende nate all'ombra di Palazzo Palladini pochi giorni prima del inaspettato lockdown. Scopriamo insieme dove eravamo rimasti; cosa accadrà nell'appuntamento di Stasera e le Anticipazioni per gli episodi nel corso della settimana, dal 13 al 17 giugno 2020...

Un Posto al Sole: Dove eravamo rimasti

Vi ricordate cosa è successo prima della pausa del lockdown? Facciamo un passo indietro alla settimana dal 23 al 27 marzo 2020 e ripassiamo insieme. Nelle puntate in onda prima della pausa forzata abbiamo visto come Eugenio abbia tentato di proteggere la famiglia dalle ripercussioni dei Tregara e di come Viola, preoccupata, abbia cominciato a rimproverare il marito per il suo lavoro. Serena e Filippo hanno deciso di divorziare e hanno firmato le carte del divorzio mentre Marina ha scoperto chi ha ucciso davvero Sebastiano Rosato e ha scampato, per un soffio, la morte. Roberto l'ha protetta dalla sua nemica! Alberto è invece sempre più invischiato con i Tregara.

Un Posto al Sole: le Anticipazioni della Puntata di Stasera, Lunedì 13 luglio 2020

Dopo oltre 100 giorni di stop, le vicende di Palazzo Palladini riprenderanno da dove si erano interrotte il 27 marzo scorso. Le anticipazioni della prima puntate in onda stasera rivelano: Filippo e Serena continuano a discutere nonostante la firma per il divorzio. La tensione porterà la Cirllo a prendere una decisione drastica e a cambiare radicalmente i rapporti tra lei e l'ex marito. Intanto Fabrizio, provato dalle tensioni sia al Pastificio sia ai Cantieri, cerca di ritrovare un po' di serenità con Marina. Intanto il clan dei Tregara colpisce duramente!

Ecco cosa accadrà nella Puntate di un Posto al Sole in onda dal 13 al 17 luglio 2020

A partire da Stasera, lunedì 13 luglio 2020, i fan di Un Posto al Sole potranno finalmente riabbracciare “virtualmente” gli inquilini di Palazzo Palladini. Scopriremo dunque cosa rivelano le Anticipazioni della soap sui Nuovi Episodi come in onda nel corso della settimana dal 13 al 17 luglio: Serena e Filippo inizieranno una nuova vita dopo il divorzio; in particolare Serena, accoglierà nella sua - senza più remore - Leonardo. Nicotera e Susanna si troveranno nei guai con il clan Tregara e dovranno affrontare addirittura un attentato. I due non getteranno la spugna, ma per Viola sarà la goccia che farà traboccare il vaso. Alberto, anche lui coinvolto in loschi giri del pericoloso Boss, rivedrà invece Clara. Attenzione poi a Guido e Mariella presto sposi. Le loro nozze, archiviato il problema testimoni, potranno essere finalmente celebrate. Marina invece, sembra aver deciso tra Roberto e Fabrizio. A vincere il cuore della Giordano pare essere proprio il Rosato.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.