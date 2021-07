Un Posto al Sole in Pausa Estiva: Ecco da quando andrà in vacanza la soap

Anticipazioni TV

Come da tradizione, la soap più longeva della televisione italiana va in vacanza!

UPAS, come di consueto, si prende una pausa estiva. Ecco quando la messa in onda s'interromperà e quando, invece, ripartirà.

Un Posto al Sole: Ecco quando andrà in vacanza

Anche quest'anno, come da tradizione, Un Posto al Sole va i vacanza. La messa in onda delle puntate della soap partenopea di Rai 3 s'interromperà i primi di agosto, per la precisione venerdì 6, e ripartirà alla fine del mese, ossia lunedì 23. Dunque, i fedelissimi di UPAS dovranno attendere soltanto un paio di settimane prima di tornare a lasciarsi intrattenere dai protagonisti che tanto amano. A dare la notizia è stata Federica Castaladi, la social manager della serie TV, durante la diretta social del venerdì di CasaUpas; in più, però, sono state anche annunciate innumerevoli novità.

Un Posto al Sole: Una new entry in arrivo

Anzitutto, stando agli ultimi rumor, l'ospedale in cui Filippo è stato operato tornerà ben presto ad occupare il centro della scena, dato che ad esso sarà legato un nuovo personaggio. Della new entry, al momento, non si sa granché, se non che è un ragazzo il quale interagirà perlopiù con Rossella. Si tratterà di un medico, di un infermiere, di un paziente oppure di un parente di un paziente? Ad ogni modo, l'ipotesi che nella vita del Sartori stesse per riaffacciarsi una persona del suo passato è sfumata: persino l'attore che lo interpreta, Michelangelo Tommaso, si è pronunciato al riguardo per smentire la notizia.

Un Posto al Sole: Due grandi ritorni

Secondo un'altra indiscrezione, Susanna Picardi sta per tornare, e non da sola: con lei c'è la madre, Adele. Al momento, non è possibile dire se il ritorno della ragazza sarà collegato all'ex marito, Niko Poggi, ciò che è certo, però, è che lei e la mamma saranno le protagoniste di una storyline del tutto inedita... Tuttavia, per saperne di più, non possiamo far altro che attendere la fine della pausa estiva di Un Posto al Sole!

Un Posto al Sole va in onda su Rai 3 tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.45.