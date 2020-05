Un Posto al Sole, ecco chi sono tutti gli uomini di Marina: da Rocco Giordano a Fabrizio Rosato

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme chi ha fatto battere il cuore a Marina Giordano. Dal suo infelice matrimonio con Rocco sino alla travagliata storia con Ferri e Fabrizio Rosato.

Maria Giordano è senza ombra di dubbio la femme fatale di Un Posto al Sole o meglio la Dark Lady di Palazzo Palladini. Sin dalla sua prima apparizione su Rai3, il personaggio di Marina è interpretato dall'attrice Nina Soldano, che ha dato volto e corpo a una delle donne più cattive mai conosciute nel mondo delle soap. Ma la vita della Giordano, oltre che di sotterfugi e vendette, è stata caratterizzata anche da innumerevoli e tragici amori. Con il suo fascino "assassino" ha collezionato uomini di tutti i generi e di tutti i portafogli, anche se Roberto Ferri è rimasto una costanza nella sua vita. Ma rivediamoli insieme questi “maschi” - ma anche femmine – caduti nella sua rete.

Un Posto al Sole, gli amori di Marina: Rocco Giordano

Al suo arrivo a Palazzo Palladini, Marina è ancora sposata con Rocco Giordano, il cugino di Raffaele e padre di Elena. La loro relazione sembra però essere finita a causa dell'arresto dell'uomo e non sembra migliore nel tempo. Rocco infatti parte lasciando Marina e la loro figlia da sole ma non certo sconsolate.

Un Posto al Sole, gli amori di Marina: Roberto Ferri

Appena arrivata, Marina fa la conoscenza di Roberto Ferri. Con lui è un colpo di fulmine anche se la loro relazione inizia con solo sesso. La Giordano finisce per innamorarsi ma quando il Ferri si accorge che genere di donna è, la lascia. Tra loro però sarà un continuo tira e molla, coronato da matrimoni, divorzi e tradimenti di ogni genere.

Un Posto al Sole, gli amori di Marina: Filippo Sartori

Dopo Roberto è il turno di Filippo Sartori, il figlio illegittimo di Roberto. Marina fa breccia nel cuore del giovanissimo ragazzo per poi farsi lasciare per gli stessi motivi per cui era finita con Roberto.

Un Posto al Sole, gli amori di Marina: Lorenzo

Marina conosce il giovane Lorenzo che poi scoprirà essere suo figlio, avuto da adolescente con il suo primo amore, Massimo. L'uomo, mai apparso nella soap, si scopre essere il suo fidanzato morto il giorno in cui stava correndo da lei per chiederle di sposarla. Insieme a Lorenzo conosce anche il suo fratellastro, Jacopo, con cui inizia una relazione che finisce quando Marina decide di stare vicino a Roberto, rimasto vedovo.

Un Posto al Sole, gli amori di Marina: Riccardo Ranieri

L'altro grande amore di Marina è Riccardo Ranieri, l'uomo che la rende ricca. Il loro rapporto inizia a causa di un patto con Federico, un dipendente del Ranieri, che vuole il suo capo morto. La Giordano tenta inizialmente di uccidere l'imprenditore ma finirà per innamorarsene e per sposarlo. Purtroppo la loro storia finisce tragicamente. Durante la prima notte di nozze, Riccardo ha un infarto e muore.

Un Posto al Sole, gli amori di Marina: Corrado Morgante

Fugace liaison con Corrado Morgante, complice di Alessandro Palladini, che convince Marina a mandare in rovina Roberto e che causa la morte – che poi si rivelerà un falso – di Filippo.

Un Posto al Sole, gli amori di Marina: Flavio

Dopo essere stata ricoverata in un ospedale psichiatrico, conosce lo scrittore Flavio Durante. L'uomo si rivela però il fratello della sua arcinemica Greta, assoldato per vendicarsi di Marina. Tra loro sboccia l'amore e i piani della Fournier vanno in fumo. Flavio muore durante una sparatoria.

Un Posto al Sole, gli amori di Marina: Aurora

Unico amore femminile di Marina è Aurora. Le due si conoscono grazie a Ilaria – la ragazza aiutata dalla Giordano – e la loro relazione saffica, decollata superando molti problemi, naufraga quando la Giordano scopre che la sua compagna vuole trasferirsi a Milano.

Un Posto al Sole, gli amori di Marina: Ferdinando

Dopo la fine della storia con Aurora, si lega al tanguero Ferdinando, che per arrotondare – oltre a lavorare ai Cantieri con Ferri – fa il gigolò. Marina viene a scoprirlo e rompe la relazione con lui, dopo aver scoperto che il ballerino la tradisce con Greta.

Un Posto al Sole, gli amori di Marina: Giorgio Sartori

Marina si lega poi a Giorgio Sartori, padre di Tommaso. Anche questo amore è però destinato a finire. Non solo l'imprenditrice lo tradisce con Roberto ma il Sartori muore a causa di un infarto, poco dopo essersi riconciliato con la compagna.

Un Posto al Sole, gli amori di Marina: Alfredo

Fugace love story con Alfredo, un ingegnere che per lei rinuncia a sposare la sua fidanzata Clelia e che Marina lascia, dopo aver scoperto di avere un tumore al seno.

Un Posto al Sole, gli amori di Marina: Gianfranco Petrone

Grande amore anche con Gianfranco Petrone, l'unico uomo che realmente farà dimenticare a Marina Roberto. Ma una rapina e il coma del Petrone, cambiano per sempre il loro destino di coppia.

Un Posto al Sole, gli amori di Marina: Fabrizio Rosato

Ultimo in ordine di tempo, è Fabrizio, il rampollo di casa Rosato. Tra loro è passione anche se Fabrizio nasconde un segreto sul padre di Marina, morto da poco e per cui la Giordano ha lottato per riabilitarne il nome.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.