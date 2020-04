Un Posto al Sole: Ecco che fine ha fatto Gianluca Palladini

Anticipazioni TV

Nelle repliche di Un Posto al Sole rivediamo il personaggio di Gianluca Palladini. Ma che fine ha fatto il figlio di Alberto?

Vi ricordate di Gianluca Palladini? Nelle puntate in replica di Un Posto al Sole di questa settimana, oltre ad alcuni interpreti storici della soap, è tornato anche il figlio di Alberto. Il personaggio interpretato dall'attore Flavio Gismondi, è assente dalle trame della soap ormai da diversi anni, da quando il suo Gianluca ha lasciato Napoli per un lavoro in Sardegna. Ripercorriamo insieme la sua storia e scopriamo qualcosa in più sull'unico figlio – per ora – del pericoloso e subdolo Alberto Palladini.

Gianluca Palladini: dal conflitto con Alberto Palladini

Se vi ricordate, il personaggio di Gianluca, fa la sua comparsa nel 1997. Alberto scopre che la sua ex compagna Sonia ha avuto un figlio e se inizialmente decide di non riconoscerlo, quando scopre di essere sterile, fa di tutto per recuperare il rapporto con il ragazzo. Purtroppo però sono ormai passati anni dalla sua nascita e il giovane Palladini fa fatica a perdonare il padre per la sua assenza. I due tentano comunque di andare d'accordo ma i vizi e i sotterfugi del rampollo delle Imprese avranno il sopravvento. Gianluca, da buon figlio di suo padre, è un ragazzo problematico nonché pieno di rancore e non ha perso occasione di mettersi nei guai, fino a quando nella sua vita non compare Rossella.

... All'amore con Rossella Graziani

I problemi tra Gianluca e suo padre tormentano la vita del giovane Palladini, tanto da essere coinvolto nell'accusa dell'aggressione di Alberto. L'incontro con Rossella calma però gli animi del ragazzo, che trova non solo l'amore ma anche un posto come cameriere al Caffè Vulcano. La relazione con la giovane Graziani viene osteggiata da Renato e Niko – quest'ultimo in preda alla gelosia – e alla fine naufraga per la partenza di Gianluca verso la Sardegna, alla ricerca di un nuovo lavoro. Partito solo per la stagione estiva, il ragazzo non farà più ritorno a Napoli.

Che fine ha fatto Gianluca Palladini?

Purtroppo il personaggio di Gianluca non tornerà più nelle trame di Un Posto al Sole e Alberto non farà spesso menzione di suo figlio lontano. Sembra quindi che si sia chiuso il capitolo sul giovane Palladini e sulla sua storia d'amore con Rossella. Diversa storia invece per il suo interprete, Flavio Gismondi, che dal 2012 (anno della sua ultima apparizione in Upas) ha continuato a collezionare successi in teatro con opere musicali. Tra gli ultimi suo lavori, We Will Rock You, musical sulle musiche dei Queen.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.