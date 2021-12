Un Posto al Sole: Ecco che cosa è successo nella soap nel 2021 e che cosa succederà nel 2022

Anticipazioni TV

Cuori spezzati, perdita di memoria, dipendenza dall'alcol e numerosi intrighi, questi tra i temi delle puntate di Un Posto al Sole in onda nel 2021. Ricordiamo insieme i momenti più importanti della Soap di questo anno che sta per finire e scopriamo che cosa ci aspetta nel 2022.

Un Posto al Sole saluta come noi il 2021. Per la Soap di Rai 3 è stato un anno davvero ricco: passioni, intrighi, tradimenti hanno fatto da padrone, sin dalle prime battute dello scorso gennaio. Ma vi ricordate tutto di quanto successo? Vogliamo fare un piccolo ripasso in attesa delle nuove puntate in arrivo il 3 gennaio 2022? Forza, cominciamo!

Un Posto al Sole: Ecco che cosa è successo nel 2021

Riassumere tutto quello che è successo durante questo lungo anno sarebbe davvero lungo; quindi, abbiamo scelto di dividere per argomenti le trame che ci hanno più appassionato, e che sicuramente continueranno a farlo anche nel 2022.

Silvia, Michele, Giancarlo: Il triangolo amoroso che rovina la famiglia!

Il 2021 si è aperto con i postumi dell'aggressione a Michele e Silvia. Il Saviani e la Graziani hanno reagito diversamente alla violenza subita: mentre il primo ha messo immediatamente da parte il trauma - o meglio, è stato capace di dimenticarlo velocemente -, la seconda ha accusato maggiormente il contraccolpo. Silvia si è rapidamente allontanata da Michele. Non sentendosi capita e appoggiata in un momento di difficoltà come questo, la donna ha finito per cedere – nel corso delle puntate – al fascino di Giancarlo, un suo cliente de Il Vulcano. La loro relazione extra-coniugale, cominciata con una serie di sguardi, alla fine ha rotto l'idillio di casa Saviani. La Graziani ha capito di non essere più così innamorata del marito, ed i due hanno capito che fosse il caso di separarsi.



Tutto ciò ha inciso negativamente su Rossella che, scoperto il tradimento della madre, ha deciso di allontanarsi da lei. Dopo aver rinunciato, almeno per il momento, a lasciare Napoli, la ragazza ha scelto di non partire con il padre per Milano - dove l'uomo ha trovato un nuovo lavoro dopo aver lasciato Radio Golfo 99 per colpa del ritorno di Chiara Petrone - ed ha dato avvio ad una love story con il collega Riccardo Crovi. Ma anche questa è naufragata a causa di una donna misteriosa, l'ex moglie del medico. Ora la Graziani junior sembra essersi riavvicinata a Patrizio.

Alberto, Clara e Patrizio: Un'ossessione lunga un anno...

Per Alberto e Clara non si può parlare d'amore, bensì di ossessione... almeno per l'uomo. Durante questo anno, il Palladini ha più volte ferito il cuore della sua compagna, prima accettando il lavoro e la corte di Barbara Filangeri, e poi continuando a tormentare la Curcio, persino quando quest'ultima ha tentato di rifarsi una vita con Patrizio. L'avvocato non ha mai gradito che il ragazzo, un "bambino" rispetto a lui, potesse diventare la figura paterna di riferimento per suo figlio Federico, ed ha tentato il tutto per tutto - come lo scontro diretto - per “eliminarlo”. Nelle ultime puntate, l'ex cameriera ha preso una decisione sconvolgente. Dopo un confronto con Ornella, preoccupata per suo figlio, Clara ha messo fine alla storia d'amore con lo chef, rinunciando al loro progetto di convivenza. Intanto, Alberto sta ricostruendo la sua carriera: Niko lo ha assunto nel suo studio, ed ora sarà proprio lui ad aiutarlo con un'idea che riguarda sia la sua ex fidanzata che il loro piccolo.

Torna l'amore per Niko e Susanna dopo l'aggressione della Picardi!

Tra le Trame che hanno più attirato l'attenzione dei fan di Un Posto al Sole c'è sicuramente quella dell'aggressione di Susanna. La ragazza, appena tornata a Napoli, ha rivelato a Niko di essere ancora innamorata di lui; il Poggi non ha fatto in tempo a risponderle che, in una buia notte, la Picardi è stata assalita con violenza. Per diversi mesi si è tentato di capire chi avesse potuto fare una cosa del genere a una giovane tanto dolce e perché. In molti si sono spesi per cercare la verità. In prima linea c'erano Niko e Franco, due super-detective, ma anche Manlio dalla prigione ed Adele, ancora particolarmente fragile. Nel corso delle puntate la mamma di Susanna ha però tirato fuori le unghie ed ha allontanato l'ennesimo uomo sbagliato dalla sua vita: il losco infermiere Mauro.

Dopo un'interminabile attesa, Susanna si è risvegliata dal coma indotto dai medici, ed in contemporanea alcuni indizi hanno fatto capire a Niko e Franco che ad aggredire la ragazza fosse stato Mattia, il rider de Il Vulcano. Una corsa contro il tempo ha fatto da padrona per diverse serate: si doveva impedire che il malvivente potesse tornare a fare del male - visto che aveva già preso di mira Rossella e picchiato Diego -, ma tutto alla fine si è concluso nel migliore dei modi. Mattia è stato fermato, mentre il Poggi e la Picardi sono di nuovo insieme.

Filippo si dimentica di tutto e di tutti!

Altra storia appassionante, secondo noi, è quella dell'amore ballerino tra Filippo e Serena. Quando sembrava essere tornato il sereno tra di loro - c'era in arrivo un altro figlio! -, l'uomo ha scoperto di essere malato: un problema al cervello che andava immediatamente operato. Ma poteva l'intervento essere semplice e non privo di rischi? Ovviamente no, ed il nostro Sartori ha pagato pegno: al suo risveglio dall'operazione, aveva dimenticato i suoi ultimi dieci anni di vita. Ed è in questi anni che aveva conosciuto la moglie ed era diventato padre. Per la Cirillo e per la piccola Irene è stato un autentico trauma! Neanche la nascita della piccola Elisabetta, la secondogenita della coppia, è riuscita a far riaffiorare i ricordi. La fuga della bambina, gelosa della sorellina, è stata però provvidenziale. La paura di perdere Irene lo ha risvegliato, e finalmente l'amore ha trionfato. Succedesse così anche a Roberto, il quale ancora combatte per riconquistare Marina, felicemente sposata con Fabrizio... almeno fino a quando quest'ultimo non ha iniziato a bere!

A tutto questo si aggiungono Vittorio che, a inizio anno, cerca di riavere al suo fianco Alex, ma fallisce, conosce Speranza, se ne invaghisce e poi vuole lasciarla; Nunzio che torna a Napoli quando Chiara fa capolino di nuovo a Radio Golfo 99, e che torna in pianta stabile quando la Petrone causa l'incidente in cui muore suo padre; Mariella e Guido che cercano di godersi la loro vita matrimoniale, e Franco ed Angela che, in sordina, nelle ultime puntate, sono impegnati a fare i conti con i nuovi impegni lavorativi della Poggi.

Un Posto al Sole: Ecco quando tornerà la Soap

Un Posto al Sole non va in onda il 31 dicembre 2021. Una piccola pausa per la Soap che tornerà però prestissimo. Dovremo aspettare infatti solo il weekend. L'appuntamento è per il 3 gennaio 2022 con un nuovo episodio dedicato al Capodanno e all'ultimo atto del piano di Vittorio per liberarsi di Speranza!

Un Posto al Sole, cosa succederà nel 2022?

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in arrivo nel 2022.

Silvia chiarisce con Giancarlo e Michele mentre Rossella conosce Virginia!

Con ogni probabilità, Silvia chiarirà finalmente la sua situazione con Giancarlo, e con Michele; la crisi coniugale diverrà soltanto un ricordo? Rossella, invece, potrebbe riappacificarsi con la madre, perdonandola per il tradimento. La giovane, però, avrà anche altro di cui occuparsi: chi era la donna misteriosa che non ha dato pace a lei e a Riccardo in quel di Bolzano? La Graziani junior scoprirà che si tratta dell'ex moglie dell'amato, Virginia, la quale non accetta che l'ex marito si stia rifacendo una vita. Dunque, entrerà ufficialmente a far parte del cast un nuovo personaggio - che, senza ombra di dubbio, porterà non poco scompiglio -, interpretato dall'attrice Desirée Noferini.

Vittorio lascerà Speranza? E Marina lascerà Fabrizio?

Che cosa ne sarà di Vittorio e Speranza? Il giovane potrebbe riuscire a lasciarla, una volta per tutte. Marina, invece, lascerà Fabrizio? L'anno dei coniugi Rosato si conclude con una brutta notizia che riguarda il Pastificio, e l'imprenditore, il quale aveva finalmente ritrovato una certa serenità, visto il successo delle Marinelle, crollerà di nuovo su se stesso. A questo punto, la manager potrebbe avere due possibilità: proporre al Rosato di partire insieme, per ricominciare altrove, oppure dirgli addio. Nel caso in cui la Giordano decidesse di chiedere la separazione, di certo il primo ad esultare e ad approfittarne sarebbe Roberto. Lara, d'altro canto, non la prenderebbe affatto bene: le due donne potrebbero farsi la guerra per amore del Ferri!

Clara dice addio a Patrizio e Alberto ne approfitta mentre Angela parte!

Per quanto riguarda un altro triangolo amoroso, quello formato da Patrizio, Clara ed Alberto, ciò che è sicuro è che la ragazza non tornerà sui suoi passi, perché la love story con il primo è per lei un capitolo chiuso. Il secondo si dice pronto a dismettere gli abiti del Bad Boy, e chiede consiglio a Niko per fare una "sorpresa" alla Curcio, che coinvolgerà anche il loro bambino, Federico. Che il Palladini sia determinato a mettere la testa a posto e a riunire la sua famiglia? Per finire, gli equilibri familiari dei Boschi verranno alterati: Angela dovrà fare i bagagli per lavoro, dato che ormai persino Franco ha capito che alla consorte si è presentata un'opportunità che non può perdere. L'uomo e la piccola Bianca la seguiranno, oppure resteranno a Napoli?

