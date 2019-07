Un Posto al Sole: da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap napoletana per la second settimana di luglio.

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle trame delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2019 alle ore 20:45 su Rai 3.

Alberto è disposto a tutto pur di mettere in difficoltà Roberto e Filippo alle prese con il loro nuovo business. Franco è pronto a tornare in palestra e a rivedere Ciro, ma ci troverà a fare i conti con una sorpresa inaspettata. L'incontro tra Assunta e Alex potrebbe mettere in crisi Vittorio.

Per sottrarsi alla madre, Vittorio propone ad Alex di partire per una breve vacanza, ma non riesce a smettere di pensare ad Anita... alla fine cede! Roberto e Filippo sono convinti che con l’intermediario di Londra sia andato tutto bene, ma non sanno che Alberto è invece disposto a tutto pur di convincerlo a chiudere l'affare con lui.

Franco e Ciro riescono a superare i loro attriti. Vittorio si sente profondamente in colpa dopo essere andato a letto con Anita; a quel punto il ragazzo deve decidere se chiudere o continuare la sua relazione con Alex. Non sapendo come trascorrere le proprie giornate, Otello va a trovare gli ex colleghi al comando dei vigili; Cerruti e Cotugno, però, sembrano non gradire la sua presenza.

Diego cerca un rapporto di amicizia con Beatrice, ma non è disinteressato; Raffaele, in pena per il figlio, prende una decisione un po' impulsiva. Marina riesce a rintracciare il senzatetto che si è intrufolato in casa sua. Grazie all'intervento di Otello, un uomo è salvo, la notizia viene riportata dai tutti i giornali locali e così l’uomo, suo malgrado, diventa un eroe.

Spinta da Raffaele, Beatrice decide di allontanarsi da Diego, che però insiste per mantenere i rapporti con la sua ex. Marina ospita Arturo e, nonostante la sua grande riservatezza, cerca di stabilire un rapporto con lui. Renato si infuria con Otello, che l’ha descritto come un vecchio malridotto.

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45