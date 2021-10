Un Posto al Sole Compie 25 Anni: Grande Festa per la Soap di Rai3

Anticipazioni TV

Buon compleanno Un Posto al Sole! La Soap di Rai3 festeggia i suoi 25 anni di successi.

Tanti auguri Un Posto al Sole! La Soap di Rai3 festeggia oggi, 21 ottobre 2021, 25 anni! Un traguardo davvero ragguardevole per le vicende di Palazzo Palladini, che ci fanno compagnia dal 21 ottobre del 1996. Tante cose sono cambiate nel corso di questi lunghi anni e tanti personaggi ci hanno lasciato. Ma la costante è rimasta quella del pubblico, sempre più affezionato a una soap che racconta la vita quotidiana di un gruppo sempre più nutrito di coinquilini.

Un Posto al Sole: 25 anni di Successi!

Un Posto al Sole raggiunge i suoi 25 anni e si conferma la più longeva soap italiana. Le avventure di Palazzo Palladini continuano a tenere incollati gli spettatori su Rai3 e l'amore degli upassini nei confronti dei suoi personaggi è ormai indomabile. Grandi festeggiamenti previsti per oggi 21 ottobre 2021. Sulle pagine ufficiali della soap è attesa, alle 18.30, una festa con tutti gli attori. È un evento imperdibile per gli affezionati upassini, che nelle scorse ore hanno però ricevuto delle “brutte notizie” dal fronte Rai.

Un Posto al Sole, cambia orario?

L'atmosfera di festa potrebbe infatti essere oscurata – ma speriamo di no – dalla decisione della Rai di spostare la Soap nella fascia preserale delle 18.30. Un Posto al Sole va in onda ormai da anni alle 20.45 e questo orario ha sempre avuto un buon successo. I fan non hanno sempre reagito bene ai cambiamenti di ora della soap di Rai3 e certamente non hanno gradito quando la puntata è stata invece del tutto cancellata dai palinsesti per fare spazio a programmi di informazione politica. È quindi un terno al lotto, visto che non c'è sicurezza che – se questa decisione venisse davvero presa – le cose vadano bene. Per il momento, per queste settimane a venire, Upas è confermatissimo al suo solito orario e sapremo molto presto cosa succederà a Silvia e Michele, come andrà avanti il caso di Susanna e se Rossella si innamorerà davvero di Riccardo.

Leggi anche Un Posto al Sole Cambia Orario? Ecco cosa sta succedendo alla Soap di Rai3

Un Posto al Sole, certi amori non finiscono!

Un Posto al Sole è ormai l'immancabile appuntamento giornaliero di Rai3. Un amore che dura dal 1996. E quanta strada è stata fatta dai suoi interpreti. Alcuni hanno lasciato la Soap dopo anni di successi – si pensi a Serena Rossi e Cristiana Dell'Anna – ma alcuni di loro sono rimasti affezionati a Palazzo Palladini. Stiamo sicuramente parlando di Riccardo Polizzy Carbonelli e Nina Soldano, grandi motori delle trame di Upas. Ma anche di Patrizio Rispo, Marzio Honorato, Marina Tagliaferri e Marina Giulia Cavalli. I loro personaggi, Roberto, Marina, Raffaele, Renato, Giulia e Ornella sono pietre miliari. Per non parlare poi dei piccoli di casa ormai non più bambini, che sono cresciuti sul set della Soap e nei camerini della Rai a Napoli. Loro sono Luca Turco, Giorgia Gianetiempo, Lorenzo Sarcinelli, Francesco Vitiello, Amato Alessandro D'Auria – in ordine Niko, Rossella, Patrizio, Diego e Vittorio. Tutti loro, insieme ai colleghi – di cui non facciamo elenco ma che sono nei nostri cuori – compongono la grande famiglia di Un Posto al Sole, di cui non ci stancheremo probabilmente mai!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 18 al 22 ottobre 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.