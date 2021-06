Un Posto al Sole: come nascono le storie? Ce lo raccontano gli sceneggiatori nella nostra intervista esclusiva

Anticipazioni TV

Se vi siete chiesti anche voi, come noi, quale sia il processo con cui si scrivono le storie di Un Posto al Sole, bene, abbiamo la risposta del team degli sceneggiatori, cui abbiamo rivolto delle domande.

Chi segue Un Posto al Sole dagli inizi, o comunque da molto tempo, si sarà chiesto come nascono le storie che da anni ci appassionano, chi decide cosa, chi scrive i dialoghi che ci divertono o che portano avanti le trame in maniera avvincente. Grazie alla cortesia dell'ufficio stampa Stefania Lupi, abbiamo potuto raggiungere il team degli sceneggiatori della serie, che si è prestato gentilmente a rispondere in gruppo alle nostre curiosità, mandandoci anche le belle foto che illustrano il nostro articolo (riconoscerete sicuramente Max Schioppa, il responsabile grafico noto anche come interprete del buffo personaggio di Ciro Pinaso, nonché nella vita padre del delizioso Lollo, nella finzione figlio di Guido e Mariella). Un ringraziamento particolare dunque a questa squadra affiatata, capitanata da Paolo Terracciano (head writer) e dagli story editor Sara Rescigno, e Guglielmo Finazzer. Gli altri story editor della serie sono Dario Carraturo e Athos Zontini. E ora via all'intervista, sperando di aver soddisfatto alcune delle vostre curiosità.

Un Posto al Sole: la fucina delle storie

Come è strutturato il reparto sceneggiatura di Un Posto al Sole? Quante persone ci lavorano? C'è un unico supervisore o più figure che controllano il lavoro dei singoli?

Il reparto scrittura è composto da due gruppi, uno che si occupa della ideazione e dello sviluppo delle storie sotto forma di soggetto prima e trattamento poi, e un altro gruppo di sceneggiatori che si occupa di completare la scrittura in forma dialogica. Mentre il gruppo che si occupa delle storie è costituito da autori che lavorano in maniera costante e continuativa, il secondo gruppo è composto da tre script editor che coordinano e supervisionano il lavoro di un numero variabile di dialoghisti freelance che si alternano nell’arco della stagione. L’head writer, a capo del reparto, segue tutto il processo creativo. Siete organizzati in team? Mi spiego: ci sono più sceneggiatori che si occupano solo di una storyline, di determinati personaggi? Nel caso ci sia questa divisione, viene fatta in base alle loro caratteristiche (comici, drammatici ecc) e c'è poi qualcuno che unisce il tutto? Sì, siamo organizzati in team, ma non ci sono suddivisioni per generi, storyline o personaggi.

Qualcuno si occupa dello sviluppo generale delle trame, fornendo i soggetti che altri sviluppano in sceneggiature dei singoli episodi inserendo i dialoghi? Sì, c’è un gruppo più ristretto di autori, coordinato dall’head writer, che lavora all’ideazione dell’architettura generale delle storie.

Dato che la storia di Upas è pluriventennale, c'è una “Bibbia” di riferimento, ovvero un manuale di trame passate a cui attingere per non dimenticare eventi e personaggi di qualche anno prima, o si fa riferimento solo alle storie più recenti sperando che eventuali mancanze non vengano notate da un pubblico estremamente appassionato e dunque attento? Ad esempio tempo fa in rete si parlò della “dimenticanza” di Raffaele della figlia in una puntata natalizia, mentre invece di recente Alberto Palladini ha parlato del figlio Gianluca. Quanto è complicato insomma tenere tutto sotto controllo?

Non facciamo riferimento solo alla nostra memoria, ma abbiamo un archivio digitale che ci consente all’occorrenza di consultare le trame passate. Talune apparenti “dimenticanze” sono dovute a una serie di fattori esterni alle storie e che riguardano aspetti di natura produttiva e/o personale degli attori. Possono ad esempio essere determinate dall’indisponibilità degli attori, o dalla necessità di operare una selezione visto l’ingente numero di personaggi che in questi 25 anni hanno arricchito il mondo di Upas. Anche il fatto di rivolgerci a un pubblico “dinamico” – composto sia da spettatori affezionati dalla prim’ora, sia da spettatori che magari hanno iniziato ad appassionarsi alle nostre trame in un periodo recente e che dunque non conoscono le storie delle primissime stagioni - comporta l’esigenza, a volte, di semplificare il racconto e con esso le backstory di alcuni personaggi storici.

Quanto in anticipo vengono scritte le storie rispetto alla messa in onda? E quando un attore esce momentaneamente o definitivamente da Upas, quanto tempo prima lo sapete e modificate le trame di conseguenza? Quali sono le situazioni più complicate da gestire?

Le storie vengono ideate circa 5 mesi prima della messa in onda, quindi generalmente abbiamo tutto il tempo per pianificare l’uscita di un personaggio. Diverso è il caso in cui, per un qualsiasi motivo o impedimento, l’indisponibilità dell’attore non è stata prevista e il suo personaggio è già stato scritto. In questa ipotesi va infatti rapidamente cercata una soluzione alternativa che comporta la riscrittura delle scene che detto personaggio avrebbe dovuto interpretare. Fortunatamente si tratta di un’ipotesi che si è verificata di rado e che abbiamo sempre cercato di gestire in maniera tale che il pubblico non si accorgesse del cambiamento operato in corsa.

Fino all'interruzione per la pandemia, Upas ha sempre riflesso la realtà. Capisco la scelta di uno scollamento proprio in questo caso: è stata dettata solo da motivi pratici o anche “morali”? Ve ne siete mai pentiti?

Sia per motivi pratici che “morali”. L’anticipo con cui scriviamo le storie e la velocità con cui gli eventi e gli scenari sono cambiati continuamente e imprevedibilmente in questi mesi, ci avrebbero precluso la possibilità di descrivere in maniera corretta la realtà in rapido divenire, col rischio di ottenere come risultato una messa in scena ancora meno aderente all’attualità. Ma a parte questo, immaginando di intercettare il bisogno di distrazione dalla stringente realtà, c’è stata anche una precisa volontà di offrire al pubblico un momento di evasione dalle ansie determinate quotidianamente dall’emergenza pandemica.

Una curiosità: com'è nata l'idea di Indica come location parallela e invisibile in cui vanno a finire alcuni personaggi, per sempre o temporaneamente? Sapete, vero, che è diventato quasi un luogo leggendario come Atlantide?

L’idea nacque nella seconda stagione di Upas, quando bisognava dare un nome al paese d’origine di Teresa. Poiché il personaggio portava con sé una storia che aveva creato scandalo e scalpore nella sua comunità, si preferì non fare riferimento ad alcun paese realmente esistente e utilizzare un nome di fantasia: Indica.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.