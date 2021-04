Un Posto al Sole, chi è Vittorio Del Bue: Focus sul Personaggio della Soap

Anticipazioni TV

Scopriamo qualcosa in più sul giovane Vittorio, uno dei personaggi principali della soap di Rai3. Nato e cresciuto, si può dire, sul set, il Del Bue è interpretato dall'attore Amato Alessandro D'Auria.

Nato e cresciuto a Palazzo Palladini, si potrebbe leggere questo sull'identikit di Vittorio Del Bue, protagonista della soap di Rai3, Un Posto al Sole. Il giovane figlio di Guido sta diventando grande e ormai ha abbandonato i suoi panni da bambino discolo e simpatico, per indossare quelli di un uomo maturo e molto più disciplinato. Merito forse delle batoste in amore, prima con Anita e poi con Alex, che lo hanno reso molto più riflessivo e meno testa calda. Ma l'indole artistica di Vicky Beef non è mai tramontata e mai tramonterà. È una promessa!

Un Posto al Sole, ecco chi è Vittorio Del Bue

Figlio di Guido e Assunta, Vittorio è uno dei personaggi principali di Un Posto al Sole. Nato il 31 maggio del 2001 – o secondo un altro calcolo il 20 ottobre 1998 - con tanto di puntata dedicata a lui, Vittorio è cresciuto con i suoi genitori divorziati. A causa della loro separazione, il ragazzo è vissuto prima a Chieti con sua madre e poi con suo padre, per poi prendere possesso di una delle cantine – adibite ad appartamento – di Palazzo Palladini. Appassionato di web e di radio, lo abbiamo visto negli anni dare sempre più voce al suo personaggio fittizio Vicky Beef, che lo ha reso uno youtuber famoso nella sua città. Decisamente eclettico e sempre fuori dalla norma, il Del Bue ha stretto e consolidato una forte amicizia con Patrizio e Rossella.

Vittorio e gli amori tormentati in Un Posto Al Sole

Tanto fortunato nell'amicizia quanto tormentato in amore. Se Patrizio e Rossella gli sono sempre rimasti accanto, non si può certo dire delle due ragazze di cui si è innamorato. La prima, Anita, amore passionale e folle, lo ha lasciato per ritrovare serenità e farsi una vita lontano da Napoli, Alex - amore più coscienzioso e pacato – lo ha abbandonato per seguire i suoi sogni di carriera. Insomma Vicky Beef non riesce proprio a trovare pace nel suo cuore ma non si rassegna alla sua vita da single. Nelle puntate di Un Posto al Sole in onda in queste settimane – aprile 2021 – lo vediamo indaffarato con la sensuale Speranza, nipote di Mariella, al cui fascino sembra però ancora resistere.

Un Posto al Sole: Vittorio, da giovane ribelle a ragazzo impegnato nel sociale

Vittorio è cresciuto tantissimo durante questi anni e non solo fisicamente ma anche nell'intensità del suo personaggio. Come è accaduto ai suoi amici Rossella, Patrizio, Niko e Diego - i cui interpreti calcano, come lui, il set di Un Posto al Sole sin da ragazzini - anche Vittorio ha subito una vera e propria trasformazione. Basti pensare a come sono cambiati i suoi argomenti in radio o sul web. Dai temi canzonati e giocosi a temi molto più importanti e profondi e con un occhio attento all'impegno nel sociale. Insomma il primogenito di Guido sta diventando un uomo coscienzioso e intelligente ma pronto sempre a combinarne una delle sue. Del resto è un Del Bue!

Chi è Amato Alessandro D’Auria? Conosciamo meglio il Vittorio Del Bue di Un Posto al Sole

Amato Alessandro D'Auria è uno dei più giovani attori della soap napoletana Un Posto al Sole, dove recita nel ruolo di Vittorio Del Bue – in arte Vicky Beef – e per la cui parte ha partecipato ai provini a soli 7 anni.

Conosciuto anche solo come Amato D’Auria, l’attore partenopeo ha rivelato di essersi appassionato alla recitazione dopo aver visto il celebre film con Antonio Banderas, Zorro, ed è appunto grazie alla pellicola che – supportato dai genitori – ha iniziato a dedicarsi all'arte dell’interpretazione e a presentarsi a numerosi provini sino ad approdare nella grande famiglia di Un Posto al Sole.

Un Posto al Sole, Amato Alessandro D'Auria: vita privata e curiosità

D’Auria nasce nel 1999 a Castellammare di Stabia, sebbene attualmente viva con la sua famiglia a Sant’Antonio Abate. Ha i capelli castani, gli occhi azzurri ed è alto 1,72 m. Dopo essersi diplomato al liceo linguistico, si è iscritto all'Università, dove inizialmente aveva scelto di seguire la Facoltà di Architettura, capendo però poco dopo di essere più interessato al corso di Lettere Moderne.

Del giovane attore non si hanno molte informazioni, Amato è infatti un ragazzo molto riservato e non è un grande fan dei Social Network, ai quali preferisce di gran lunga la lettura. Di D’Auria sappiamo che il suo secondo amore, dopo la recitazione, è la musica: suona infatti pianoforte e batteria e il suo genere preferito è l’hip-hop.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 19 al 23 aprile 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.