Un Posto al Sole, chi è Samuel Piccirillo: Focus sul personaggio della Soap

Samuel sarà protagonista di un triangolo amoroso con Vittorio e Speranza. Ma scopriamo qualcosa in più sul personaggio della soap Un Posto al Sole.

Arrivato da poco a Palazzo Palladini, il buon Samuel Picirillo è uno dei personaggi principali della soap Un Posto al Sole. Interpretato dall'attore Samuel Cavallo, l'aiuto chef de Il Vulcano – nelle puntate in arrivo su Rai3 – sarà protagonista di un triangolo amoroso con Vittorio e Speranza. La sensuale nipotina di Mariella creerà infatti molto scompiglio nella vita del ragazzo e del suo vicino di casa, Vicky Beef. Ne vedremo davvero delle belle ma intanto scopriamo qualcosa in più su di lui e sul suo talentuoso interprete.

Un Posto al Sole: Ecco chi è Samuel Piccirillo

Samuel entra nelle trame di Un Posto al Sole alla fine del 2019. Il ragazzo si presenta ai colloqui de Il Vulcano per un posto come cantante ma viene immediatamente "ingaggiato" – per errore – come aiuto cuoco. Il suo arrivo nelle cucine del ristorante di upas non è dei migliori. Il ragazzo non eccelle nelle doti culinarie ma la carenza di personale, convince Silvia e Arianna a fargli un contratto a tempo indeterminato. Il ragazzo accetta immediatamente la proposta ma prima di ambientarsi del tutto nell'ambiente deve fare i conti con Patrizio. Il giovane chef non sopporta la presenza del Piccirillo nel suo regno e lo considera – per lungo tempo – un intralcio. Ma Samuel non si dà per vinto e dopo aver conquistato la fiducia del Giordano, riesce pure a farselo in un certo senso amico.

Samuel innamorato di Arianna nelle Trame di Un Posto al Sole

Ormai completamente a suo agio nella cucina de Il Vulcano, Samuel comincia a stringere dei forti rapporti con i suoi colleghi. Ma a fare breccia nel suo cuore è soprattutto Arianna. La bella Landi, in crisi per via delle difficoltà di riuscire ad adottare un bambino e per via della partenza di suo marito per Londra, sembra cadere tra le sue braccia. Per diverse puntate abbiamo pensato che tra i due potesse nascere una bella storia d'amore ma Arianna ha alla fine deciso di seguire suo marito nel Regno Unito e ha finalmente coronato il suo sogno di diventare mamma. La vita sentimentale dell'aiuto chef è rimasta per lungo tempo sotto tono ma l'arrivo di Serena ravviverà la situazione. La nipotina di Mariella, bellissima e sensuale, farà breccia nel suo cuore... peccato però che anche Vittorio non sarà immune al suo fascino.

Samuele Cavallo, interpreta Samuel Piccirillo in Un Posto al Sole

Samuele Cavallo nasce a Fasano, provincia di Brindisi (Puglia), l’11 gennaio 1988. Samuele è un artista poliedrico: non è infatti solo attore, ma anche un talentuoso ballerino e musicista. Si appassiona alla musica a soli 6 anni, per poi avvicinarsi anche alla danza, ma decide di buttarsi a capofitto nello studio delle arti performative quali canto, ballo e recitazione a 15 anni, non abbandonandole più da allora.

In quello stesso periodo viene notato dall'attore Sergio Rubini, che lo sceglie per interpretare il figlio del suo personaggio nel film da lui diretto, La Terra. Cavallo inizia quindi sin da subito a lavorare con nomi importanti del cinema italiano ed è lo stesso Rubini a spingerlo a trasferirsi a Roma, convinto che la recitazione fosse il suo destino. Seguito il consiglio dell’attore, Samuele Cavallo inizia ad approfondire i suoi studi e ad avvicinarsi al mondo del teatro, specialmente ai musical, in cui può unire tutte le sue passioni.

Dopo aver lavorato in molte produzioni teatrali e aver inciso alcune sue canzoni, nel 2019 entra nella grande famiglia della soap di Rai3, Un Posto al Sole, in cui interpreta il cantante e aiuto-cuoco Samuel Piccirillo. Il personaggio ha subito conquistato i fan di Upas, sia per la sua simpatia sia per il suo interesse per Arianna, da cui non riesce a stare alla larga sebbene rispetti il fatto che la donna è sposata con Andrea.

Un Posto al Sole, Samuele Cavallo: vita privata e curiosità

Riguardo la vita privata di Samuele Cavallo non si hanno molte informazioni. L’attore sembra infatti molto riservato, ma sappiamo - dalle interviste rilasciate dall'attore - che è andato a vivere da solo a soli 16 anni, quando si trasferì a Roma dalla Puglia per seguire i suoi sogni.

Cavallo ha raccontato un aneddoto riguardo il suo provino per il ruolo di Samuel in Un Posto al Sole. Pare infatti che inizialmente non prestò molto attenzione alla comunicazione inviatagli dal suo agente, pensando che fosse uno scherzo per via di alcuni riferimenti al personaggio: non solo Samuel è un cantautore solare e spensierato come Samuele, ma doveva anche fare di cognome Cavallo, come lo stesso attore! Fugato ogni dubbio che si trattasse di una burla, l'attore ha ottenuto la parte e ha così realizzato un suo sogno. Samuel ha infatti dichiarato che Un Posto al Sole ha un posto speciale nel suo cuore: sembra infatti che quando era bambino, la soap fosse l’appuntamento che l’adorato padre non poteva mancare. Dopo una giornata lavorativa i due si sedevano sul divano per godersi insieme l'episodio. Insomma, per Samuele Cavallo si è trattato di destino!

