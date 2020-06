Un Posto al Sole, chi è Samanta Piccinetti? Vita privata, foto e marito della coraggiosa Arianna Landi

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio la vita privata e la carriera dell’affascinante Samanta Piccinetti, che interpreta l’investigatore privato e poi cameriera del Vulcano, Arianna Landi, nella Soap Opera partenopea Un Posto al Sole.

Samanta Piccinetti è nota al pubblico per la sua interpretazione di Arianna Landi nella soap opera partenopea Un Posto al Sole. Sapevate che l’attrice è sposata con un collega, conosciuto proprio sul set della serie televisiva, e che la coppia è stata costretta a rivolgersi a Chi la Visto? Conosciamo meglio la brillante attrice toscana.

Un Posto al Sole, chi è Samanta Piccinetti? Vita privata, marito e carriera dell'attrice di Arianna Landi

Samanta Piccinetti è nata il 5 maggio 1979 a Sinalunga, comune della provincia di Siena. La prima apparizione televisiva della toscana è in campo pubblicitario. La Piccinetti viene scelta per uno spot della Kinder e il regista Riccardo Milani la nota, consigliandole di continuare a studiare recitazione. Samanta accetta di buon grado il consiglio e si iscrive al Centro Teatro Attivo, per studiare recitazione e dizione.

Gli sforzi della toscana vengono ripagati quando nel 2001 debutta sul piccolo schermo con Quelli che il calcio, al fianco di Francesco Paolantoni, e poi in Distretto di Polizia 2. Dopo queste due esperienze, Samante viene scelta per il cast della miniserie Enrico Mattei - L’uomo che guardava il futuro e, nel 2009, per il ruolo di Arianna Landi nella soap opera Un Posto al Sole. Arianna, ex pattinatrice professionista, si reinventa nel ruolo di investigatore privato, mentre deve affrontare diverse situazioni drammatiche, tra cui l’impossibilità di concepire un figlio con il marito Andrea.

Tra il 2009 e il 2010, Samanta conduce il programma Pandora su Coming Soon Television, al fianco di Filippo Ferraro. Mentre continua la carriera sul piccolo schermo, la Piccinetti debutta anche al teatro per la regia di Nicoletta Ramorino. L’attrice, inoltre, continua ad essere un volto noto per gli spot pubblicitari e accetta il ruolo di protagonista per il videoclip dei Modà e di Roy Paci.

Il set di Un Posto al Sole fu galeotto per Samanta e Michelangelo Tommaso. I due attori si sono sposati nel 2017 e hanno una bambina di nome Sole. L'attrice e Michelangelo sono in attesa del loro secondogenito. Pochi mesi fa, i due coniugi sono stati ospiti di Chi l'ha visto? per parlare delle truffe amorose online, dal momento che le loro foto sono state usate, senza consenso, per adescare nuove vittime sul web.