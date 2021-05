Un Posto al Sole: Chi è Patrizio Rispo, Raffaele Giordano nella soap. Vita privata e carriera

Anticipazioni TV

Vero e proprio cardine portante di Un Posto al Sole, dal 1996 Patrizio Rispo ricopre il ruolo di Raffaele Giordano, indispensabile portiere di Palazzo Palladini. Vediamo insieme la carriera di questo amatissimo attore.

Se c'è un personaggio senza il quale proprio non riusciremmo a immaginare Un Posto al Sole, è sicuramente Raffaele Giordano, che rappresenta il sorriso di Palazzo Palladini, anche se qualche volta il suo buonumore si offusca un po' a causa dei figli, sua grande passione e cruccio. A interpretarlo dagli inizi, fino a diventare quasi un tutt'uno con lui, è il bravissimo attore napoletano Patrizio Rispo, di cui riassumiamo debitamente una lunga carriera che dura da oltre 40 anni.

Patrizio Rispo dal teatro al al cinema, da Troisi e Martone ai Manetti Bros.

Ormai siamo da tempo abituati a vedere Patrizio Rispo con barba e capelli bianchi, che gli donano molto, ma l'attore – che a differenza di alcuni suoi colleghi non ha mai ceduto alla vanità della tinta – non è sempre stato canuto. Nato a Napoli il 26 agosto 1956, sotto il segno della Vergine, come molti suoi coetanei ha iniziato la carriera calcando le scene teatrali con un trio di cabaret, “Il Criticone”, di cui facevano parte il suo noto e simpaticissimo collega (e suo acerrimo rivale Max Peluso sul set di Upas) Francesco Paolantoni e Mario Porfito, che sempre in Un Posto al sole e nello spin-off Un Posto al Sole d'estate ha interpretato in passato il ruolo del suo amico Alfredo Benvenuto. In effetti da sempre Rispo, come attore, sembra muoversi in una sua comfort zone, dove ha la fortuna di lavorare con amici e colleghi che conosce da sempre, anche perché raramente si è spostato dalla sua amatissima città. Questo è anche il caso di Lucio Allocca (Otello Testa), che al cinema trova sui set di Morte di un matematico napoletano di Mario Martone e Sarahsarà di Renzo Martinelli. A teatro Rispo recita con giganti della scena come Vittorio Caprioli, Eros Pagni, Carla Gravina e Valeria Moriconi, diretto da registi come Egisto Marcucci, Giancarlo Sepe, Giancarlo Cobelli e Massimo Castri. Ha anche avuto una compagnia teatrale con Biagio Izzo, Mario Porfito e Mimmo Esposito. A teatro è tornato anche nel 2009 in Se devi dire una bugia dilla grossa, diretto da Stefano Amatucci, fratello di Luisa e uno dei registi di Un posto al sole. Nello stesso anni porta in tournée anche Matrimonio a sorpresa, mentre nel 2011 recita con i fratelli Gianfranco e Massimiliano Gallo nella commedia Felici in circostanze misteriose.

Anche se ha lavorato nel cinema come stuntman, il suo debutto come attore avviene nel 1978, con Nel regno di Napoli, del regista tedesco Werner Schroeter e l'anno successivo è Patrizio, uno degli amici del protagonista, in Ricomincio da tre di Massimo Troisi. Tra un impegno televisivo e l'altro (tra cui La Piovra 7, Il grande fuoco, Pazza Famiglia, Assunta Spina, L'ora legale, di cui è anche conduttore ecc.) e il “posto fisso” a Upas, Rispo trova anche il modo di apparire in film pregevoli come Certi bambini dei fratelli Frazzi, L'era legale, Benvevuto Presidente! e Ammore e malavita dei Manetti Bros.). Da sempre attaccatissimo alla sua seconda famiglia di Un Posto al Sole, durante la pandemia ha rilasciato interviste in cui era molto preoccupato per colleghi e maestranze, col gran cuore che lo contraddistingue.

Gli hobby e la vita privata di Patrizio Rispo

Dicevamo sopra che tra il personaggio di Raffaele Giordano e Patrizio Rispo c'è un interscambio tale per cui uno ha dato un po' di sé all'altro: oltre alla passione per il Napoli Calcio, ad esempio, l'amore per la cucina. Non sappiamo se l'attore sia all'altezza dello chef Jourdan, ma quel che è certo è che per lui la tradizione a tavola conta, tanto che nel 2006 ha pubblicato il libro di ricette "Un pasto al sole", con le ricette napoletane della famiglia Rispo. Di Giordano ha anche la generosità, è ambascitatore dal 2011 della onlus CBM Italia, che aiuta i bambini ciechi e con disabilità nel mondo ed è stato protagonista di iniziative di solidarietà e aiuto concreto per i ragazzi di Scampia. Sul versante privato è sposatissimo dal 2001 (alcune fonti riportano dal 1999) con Maria Francesca Villani, un'amica di sempre ritrovata per caso dopo anni grazie a un incontro nel parco coi rispettivi cani. Dalla loro unione sono nati due figli, Giordano e Tommaso. Patrizio Rispo è presente su Facebook e su Instagram con le sue foto, il suo contagioso sorriso e la sua instancabile vitalità.

