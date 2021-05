Un Posto al Sole, chi è Michele Saviani: Focus sul Personaggio della Soap

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme qualcosa in più su Michele, protagonista della Soap Un Posto al Sole, su Rai3.

Tra i personaggi che più di tutti hanno tenuto banco in questi lunghi mesi, c'è Michele Saviani. Presente nel cast di Un Posto al Sole sin dal 1996, lo speaker radiofonico ne ha passate di cotte e di crude in quest'ultimo periodo. Prima la violenta aggressione sulla strada per Indica, poi il naufragio della sua relazione con Silvia, poi l'arrivo a Radio Golfo 99 di Chiara sino ad arrivare alle puntate della soap in onda ora, maggio 2021, in cui il Saviani deve ancora accettare di non avere più un lavoro e di stare a casa in panciolle. Ma chi segue upas da sempre, sa che Michele non è uno che si arrende facilmente ed è certo che troverà una soluzione alla sua inoperosità. Ma scopriamo qualcosa in più su di lui.

Un Posto al Sole, chi è Michele Saviani

Veterano delle Trame di Un Posto al Sole, Michele appare nella soap da giovanissimo. Il Saviani, nel corso degli anni, ha diverse relazioni sentimentali. Prima con Federica, poi con Eleonora, Sara, Elena ed Emma fino ad arrivare al matrimonio con Silvia. La relazione con la Graziani, direttrice de Il Vulcano, subisce però degli alti e bassi. I due infatti si lasciano ben tre volte: la prima quando Michele scopre la verità su Rossella (che non è sua figlia), la seconda quando tradisce Silvia con Elena e la terza dopo a causa delle terribili ripercussioni psicologiche dell'aggressione subita sulla strada per Indica. Solo ora sembra che le cose tra i due si siano appianate ma la mancanza di lavoro di Michele comincia ad assestare dei duri colpi alla sua autostima e, nello stesso tempo, anche sulla sua famiglia.

Michele Saviani il reporter di Un Posto al Sole

Sin da giovanissimo appassionato di giornalismo e con un grande senso di giustizia, Michele diventa prima un reporter d'assalto, poi direttore di un giornale gratuito e infine speaker radiofonico di Radio Golfo 99. Il Saviani si è sempre occupato di cronaca e di problemi sociali nelle sue trasmissioni, cosa che ha finito per coinvolgere persino lo scanzonato Vicky Beef, ormai adulto. Ma la carriera di Michele subisce un grosso stop a causa del ritorno di Chiara a Napoli e alla direzione dell'emittente radiofonica di proprietà del padre. Il cambio di rotta voluto dalla ragazza, finisce per screditare il lavoro di Michele e a costringerlo a rassegnare le sue dimissioni. Una mossa che lo porta a lasciare Palazzo Palladini per trovare lavoro a Milano. Negli ultimi mesi, Michele Saviani è però tornato a farci compagnia. Purtroppo per lui però, il suo ritorno gli ha riservato un'amara sorpresa: l'assenza di qualsivoglia impiego.

Chi è Alberto Rossi, il Michele Saviani di Un Posto al Sole?

Alberto Rossi nasce a Livorno, Toscana, il 17 maggio 1966. Inizia il suo percorso di attore negli Anni ’90, quando si diploma all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica “Silvio D’Amico”. Fresco di formazione, appena due settimane dopo essersi diplomato, debutta in TV con la serie televisiva di Rai2, I ragazzi del muretto, in cui interpretava il personaggio di “Mitzi”. L’anno successivo è invece quello della sua prima apparizione sul grande schermo, nel film di George Miller, L'olio di Lorenzo.

Prima del suo debutto sugli schermi, Alberto Rossi recita a teatro in numerosi spettacoli, tra i quali ricordiamo Il ritorno di Casanova, con Giorgio Albertazzi, diretto da Armande Del Campe, grazie al quale ha calcato i più importanti palcoscenici italiani. Ha prestato inoltre il suo volto per diversi fotoromanzi.

Al cinema la sua carriera è discontinua: lo abbiamo visto infatti sul grande schermo dal 1992 al 2001, per poi fermarsi e riapparire nel 2019, nel film di Pupi Avati, Il signor Diavolo. Tra i suoi altri lavori al cinema ricordiamo inoltre Italiani (1996), di Maurizio Ponzi, e I cavalieri che fecero l'impresa (2001), di Pupi Avati. In TV invece, oltre al suo ruolo fisso in Un Posto al Sole, ha partecipato ad altre fiction come Don Matteo e R.I.S. Roma 3 - Delitti imperfetti.

Un Posto al Sole, Alberto Rossi: vita privata e curiosità

Riguardo la vita privata di Alberto Rossi sappiamo che l’attore è molto legato alla sua famiglia, composta dalla moglie Silvia e dalla figlia Ada. Rossi è un amante della vela, pratica le arti marziali e l’equitazione.

Nel 2006 l’attore ha partecipato allo show condotto da Milly Carlucci, Notti sul ghiaccio, programma che ripropone il format del celebre Ballando con le stelle, ma su una lucente pista di pattinaggio.

Sebbene si siano incontrati per la prima volta sul set di Un Posto al Sole, Alberto Rossi e la sua collega Marina Tagliaferri (aka Giulia Poggi), hanno condiviso anche le scene de I ragazzi del muretto, anche se la Tagliafferri è arrivata nella terza stagione del programma, ovvero l’anno successivo all’uscita di scena del Rossi.

