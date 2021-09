Un Posto al Sole: Chi è Mauro Racanati alias Riccardo Crovi, il nuovo amore di Rossella. Vita privata e carriera

Anticipazioni TV

Scopriamo qualcosa in più sul bell'attore, e qual è il ruolo che interpreta in Un Posto al Sole!

Conosciamo meglio Mauro Racanti, l'attore che veste i panni del medico che farà perdere la testa a Rossella nella soap opera partenopea di Rai 3 Un Posto al Sole!

Un Posto al Sole: Mauro Racanati è il dottor Riccardo Crovi nella soap opera partenopea di Rai 3

Fresca di laurea, Rossella, infastidita da due ragazzi, viene "salvata" da uno sconosciuto... la figlia di Silvia, però, non sa che il giovane uomo in questione non è destinato a rimanere nell'anonimato. Rossella incontra nuovamente quest'ultimo in un locale, e, ubriaca, lo bacia appassionatamente. Quando la dottoressa Ornella Bruni, qualche giorno dopo, le presenta il medico che l'affiancherà da quel momento in avanti, la fanciulla resta sconvolta: il suo misterioso "salvatore" ed il dottor Riccardo Corvi sono la stessa persona. Rossellaè più che in imbarazzo... ma che questo non sia altro che l'inizio di una nuova ed appassionante love story?

Chi è Mauro Racanati: Vita privata, carriera e curiosità sul dottor Riccardo Crovi

Mauro Racanati nasce a Bisceglie, in Puglia. Nella sua terra di origine inizia a muovere i primi passi nel mondo della recitazioni, quando non è ancora maggiorenne: a 17 anni dà avvio alla sua carriera attoriale, anche e soprattutto grazie agli insegnamenti di grandi maestri. Mentre si specializza per diventare l'attore che ha sempre sognato essere, riesce persino a laurearsi in Lettere e Filosofia.

Dopo numerose esperienze in ambito teatrale, Racanati esordisce sul grande schermo nel 2015, vestendo i panni del protagonista del film Noi siamo Francesco, di Guendalina Zampagni. Qui, interpreta Francesco, un giovane uomo nato senza gli arti superiori; questo ruolo gli ha fatto vincere il premio per la migliore interpretazione maschile al Festival di Annecy e al Festival del Cinema di Lecce.

Mauro ha recitato in altre pellicole degne di nota, come per esempio Questi giorni di Giuseppe Piccioni (2016) e Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani (2017), ed in serie TV Rai altrettanto importanti, come Don Matteo, Nero a metà e, da quest'anno, Un Posto al Sole.

Racanati si definisce curioso, brillante e romantico, tanto che, quando gli viene chiesto qual sia l'evento che gli ha cambiato la vita, lui risponde l'incontro con la sua compagna, Chiara, che ha conosciuto una volta terminato un lungo e tortuoso percorso, superato anche grazie alla sua fede buddista.