Un Posto al Sole: Chi è Lorenzo Mangano, il nuovo attore che interpreta Pasquale Arcate nella soap

Un Posto al Sole Anticipazioni: Pasquale è l'aggressore di Susanna?

Pasquale Arcate è tornato... ed è tutta un'altra persona rispetto a quella che avevamo imparato a conoscere. Ora, l'ex fidanzato di Susanna Picardi non sembra più essere il giovane dall'animo buono di un tempo: i suoi occhi sono profondamente cambiati, come se essi avessero assistito uno spettacolo orribile. Non a caso, Pasquale è uno dei principali sospettati nell'indagine sull'aggressione subita da Susanna. Dopotutto, quest'ultima lo aveva rifiutato, preferendo Niko: come è noto, spesso dietro ad un'azione violenta c'è una forte gelosia...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Il recasting è un indizio oppure un tentativo di depistaggio?

Precedentemente, l'attore che vestiva i panni dell'Arcate era Davide Campennì. Il suo viso pulito, da bravo ragazzo, era quello di una persona sinceramente innamorata. A partire da questa stagione di Un Posto al Sole, invece, c'è stato un recasting: a vestire i suoi panni è Lorenzo Mangano, un giovane dall'aspetto decisamente più tenebroso. Che questa scelta da parte della regia sia un indizio per aiutarci a capire che lui è l'aggressore della Picardi, oppure è al contrario un modo per depistarci?

Ecco chi è Lorenzo Mangano, Pasquale Arcate in Un Posto al Sole

Di Lorenzo Mangano, al momento, non si hanno numerose informazioni. Di certo, ha tra i venti ed i trent'anni, e, da quanto si evince dal suo profilo Facebook, è originario di Brescia, in Lombardia, ma ora vive nella Capitale. Qui, nella zona di Trastevere, ha studiato presso una scuola di recitazione triennale, l'Accademia Beatrice Bacco. Sembra non sia sentimentalmente impegnato.

