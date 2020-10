Un Posto al Sole, chi è Lara Sansone? Vita Privata, Età, Curiosità sull’attrice di Bice Cerruti

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio la talentosa Lara Sansone, figlia d’arte e volto dell’agguerrita Bice Cerruti nella Soap partenopea Un Posto al Sole.

Lara Sansone è la talentosa attrice partenopea che interpreta Bice Cerruti nella Soap Un Posto al Sole. Riservatissima, tanto da non avere social, e con una storia personale che si intreccia con l’amore per il palcoscenico del teatro, Bice è uno dei personaggi che più hanno appassionato il pubblico di Rai3. Conosciamo meglio la vita privata e la carriera dell’attrice.

Un Posto al Sole, chi è Lara Sansone? Tutto sull'interprete di Bice Cerruti

Lara Sansone è un mistero e si hanno pochi indizi per ricostruire la sua vita. L’attrice campana è la direttrice artistica del Teatro Napoletano e cura la regia del Café Chantant, che ha un pubblico vastissimo in Italia e all’estero. Lara non ama raccontare troppo di sé, ma ricorda con amore ed entusiasmo la nonna Luisa Conte, una delle attrice più amate di Napoli. Fu probabilmente la nonna, che recitò sul palco con Eduardo De Filippo, a trasmetterle la passione per la recitazione e per il teatro, tanto che la Sansone ricorda di aver sempre recitato, sin da bambina, in modo molto naturale.

La carriera dell’attrice partenopea, dunque, passa attraverso il teatro fino all’approdo nel cast di Un Posto al Sole. Nella Soap di Rai3, Lara interpreta Bice Cerruti sorella del vigile Sasà Cerruti. A proposito di questo ruolo, la Sansone ha ammesso di essere molto felice di poter portare in scena una donna che sa alternare un lato comico ad una visione del mondo femminile molto decisa e netta. Bice è entrata nel cuore dei fan della Soap e Lara non può che esserne molto felice.

L’attrice ha ammesso di essere approdata per caso in tv, ma di non trascurare mai il teatro che è il suo primo amore. I due scenari offrono, infatti, un modo diverso di esprimere la propria arte e di arrivare al pubblico. Lara è la padrona orgogliosa del cagnolino Gastone, felicemente sposata da diversi anni e madre felice di tre figli. L’attrice è molto riservata sulla sua Vita Privata, tanto da non avere profili social, controcorrente rispetto alla maggior parte dei suoi colleghi.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.