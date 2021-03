Un Posto al Sole: chi è Gennaro De Simone, il piccolo attore che interpreta Jimmy

Anticipazioni TV

Il ruolo di Jimmy Cirillo, in precedenza interpretato da Carlo Coppola, è passato di recente al bravissimo Gennaro De Simone, un piccolo attore di cui vediamo di scoprire qualcosa di più.

Jimmy Cirillo è il piccolo e un po' sfortunato figlio di Niko Poggi, un bambino cresciuto senza la madre Micaela di cui porta il cognome (ma il padre non potrebbe dargli il suo?) , abbandonato poi anche dalla gemella di lei, Manuela, la zia che lo ha cresciuto, e in seguito anche da Susanna, cacciata dalla vita di Niko dopo l'infelice fine della convivenza tra i due alla vigilia delle nozze. Roba da far venire su un piccolo teppista, visto che il padre lo ha spesso trascurato e Jimmy è stato cresciuto e viziato dai nonni nella famiglia allargata della terrazza, con la cuginetta Bianca che lo ha anche difeso dalle cattiverie dei più grandi. Invece, e per fortuna, Jimmy è un bambino bello, dolce e simpatico, che si è conquistato spazio in Un Posto al Sole col cambiamento del suo interprete. In precedenza a dargli il volto è stato Carlo Coppola, cui è recentemente subentrato Gennaro De Simone che vogliamo conoscere meglio.

Chi è Gennaro De Simone, il piccolo interprete di Jimmy

Il talentuoso Gennaro De Simone, che interpreta Jimmy Cirillo, è... nipote d'arte. Sua zia è infatti Ludovica Nasti, la quattordicenne attrice napoletana di L'amica geniale che in Un Posto al Sole ha interpretato la sorella di Alex, la pestifera Mia. Nella pagina Facebook dell'attrice ci sono diverse foto assieme a Gennaro, come quella che vi proponiamo. A quanto racconta in alcune interviste, questo piccolo attore, che è nato a Pozzuoli quasi 10 anni fa, deve anche a lei la passione per la recitazione, che ha iniziato a praticare da piccolissimo, sotto la guida di Peppe Mastrocinque. A soli 5 anni ha partecipato alla trasmissione di Canale 31 Piccoli Giganti con Stefano De Martino. Lì si è conquistato un ampio pubblico e ha subito preso confidenza con le telecamere, dimostrando già quella naturalezza e spigliatezza con cui lo vediamo adesso recitare in Un Posto al Sole. Col personaggio di Jimmy Gennaro De Simone condivide la curiosità, l'amore per i videogame e i cartoni e una certa tendenza a combinare guai. Sul set dice di essere attaccatissimo a Luca Turco e soprattutto al “nonno”, Marzio C. Honorato, con cui in effetti dimostra un ottimo feeling. Vederli discutere da pari a pari, uno agli inizi della professione e l'altro esperto veterano, fa capire cosa significhi avere un talento per questo mestiere. I suoi attori preferiti sono Alessandro Siani e, ovviamente, Ludovica Nasti. Gennaro studia danza hip hop e gli piace moltissimo ballare, cosa che sogna di continuare a fare da grande: attore o ballerino che sia, noi auguriamo al piccolo De Simone di realizzare i suoi sogni.

