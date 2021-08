Un Posto al Sole, Chi è Angela Bertamino, alias Viviana della soap: Carriera, Vita Privata e Personaggio

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme qualcosa in più su Angela Bertamino, l'attrice interprete di Viviana Carlino. Carriera, Vita Privata e Storia del Personaggio che scombussolerà ancora una volta la vita di Filippo e Serena.

Grandi e inaspettati ritorni nelle Trame di Un Posto al Sole. Nelle puntate in onda questa settimana abbiamo scoperto chi è la misteriosa donna del passato, tornata nella vita di Filippo. Stiamo parlando di Viviana Carlino, interpretata dall'attrice partenopea Angela Bertamino. Scopriamo insieme qualcosa in più sul suo personaggio – che vi assicuriamo creerà grande scompiglio nella vita del Sartori e di Serena – sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Un Posto al Sole: Chi è Viviana Carlino

Il personaggio di Viviana Carlino torna nelle trame di Un Posto al Sole dopo circa due anni dalla sua prima apparizione. Filippo l'ha incontrata durante il suo viaggio a Tenerife, per gestire il neonato chartering, fondato con suo padre Roberto. I due si sono trovati quando il matrimonio del Sartori con Serena stava vivendo un momento di profonda crisi a causa della presenza – sempre più costante di Leonardo. Filippo, affascinato dalla ragazza, ha avuto con lei una breve relazione, naufragata poco prima del suo ritorno a Napoli. Se vi ricordate però, la Carlino aveva seguito Filippo sino alla sua città natale e aveva alloggiato nel b&b di Serena, pronta a tutto pur di vendicarsi di essere stata scaricata. Solo l'intervento di Roberto aveva scongiurato il peggio e grazie a lui, la Cirillo e Filippo avevano salvato il loro matrimonio. Ma ora Viviana sembra essere tornata alla carica e lo fa nel momento di massima debolezza dell'erede di Ferri. Lui non ricorda più nulla ed è rimasto affascinato dalla leggerezza della donna che – a inizio settimana – gli ha mandato la mail.

Un Posto al Sole: Chi è Angela Bertamino, Carriera

Viviana Carlino è interpretata dall'attrice Angela Bertamino. Napoletana doc, la Bertamino vanta una formazione artistica di alto livello. Dopo aver studiato quattro anni all'Accademia d'Arte Drammatica del Teatro Bellini, continua la sua formazione al Centro Sperimentale di Cinematografia per poi approdare al Teatro Stabile di Napoli. Dal 2014 al 2018 è molto attiva in teatro, attività intervallata dalle sue interpretazioni cinematografiche e televisive.

In Tv, oltre al suo ruolo di Viviana in Un Posto al Sole, ha interpretato Sofia ne I Bastardi di Pizzofalcone 3, nel 2020. Prima ancora si è impegnata come presentatrice e in varie pubblicità sia televisive che sul web.

Un Posto al Sole: Angela Bertamino, Vita Privata e passioni

Della vita sentimentale della Bertamino non sappiamo nulla. Nessun gossip legato ai suoi amori ma tante informazioni invece sulle sue passioni. Dal suo profilo Instagram intuiamo facilmente che l'attrice di Viviana, ama viaggiare ed è fortemente legata alla sua città natale Napoli e alle delizie della sua terra.

Ma la sua vera passione sembra essere il mare. E come darle torto. Dai faraglioni di Capri alle meraviglie del Golfo di Napoli, tutto è uno spettacolo!

Tra un impegno e l'altro, Angela si dedica allo sport. Sarà forse questo il suo segreto per calcare al meglio il palcoscenico?

