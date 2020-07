Un Posto al Sole, chi è Agnese Lorenzini? Età, fidanzato e curiosità sull'interprete di Susanna Picardi

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio la vita privata e la carriera di Agnese Lorenzini, la talentosa attrice romana che interpreta l'avvocatessa Susanna Picardi nella soap Un Posto al Sole.

Un Posto al Sole, chi è Agnese Lorenzini? Tutte le curiosità sulla bella Susanna Picardi

Agnese Lorenzini nasce a Genzano di Roma nel 1990. L’attrice consegue con successo la laurea in Filosofia, mentre coltiva l’amore per la recitazione che la segue sin dall’adolescenza. Agnese studia e si diploma all’accademia Cassiopea, dove studia anche canto. La Lorenzini debutta per la prima volta nel lungometraggio The Tape (2013), diretto da Antonio Bonifacio, per poi affacciarsi al mondo del teatro nel 2014 con Le figlie di Magdalene.

La carriera teatrale continua ancora oggi. Agnese, infatti, si divide tra Roma dove è sul palcoscenico e Napoli per girare i nuovi episodi di Un Posto al Sole. Dal 2016, infatti, al Lorenzini è entrata a far parte del cast della nota soap opera partenopea con il ruolo di Susanna Picardi, giovane avvocatessa e fidanzata di Niko Poggi. La sorte del suo personaggi non è ancora nota: Susanna infatti è divisa tra i preparativi per il matrimonio con Niko e l’importante concorso in Magistratura.

Nella vita privata, Agnese è una grande appassionata di nuoto, danza e atletica. L’attrice condivide su Instagram, dove vanta un seguito di ben 37mila followers, tante foto in compagnia delle amiche e anche alcuni scatti con un misterioso uomo. Tra i due sembra esserci del tenero, ma le foto sono ultimamente scomparse e chissà che il fidanzamento non sia terminato bruscamente.