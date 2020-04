Un Posto al Sole, che fine ha fatto oggi Greta Fournier?

Anticipazioni TV

Scopriamo qualcosa di più sul personaggio di Greta Fournier, interpretato da Cristina D'Alberto.

Nelle puntate in replica di Un Posto al Sole è tornato il personaggio di Greta Fournier. Bella quanto subdola, la moglie di Roberto Ferri è stata protagonista delle trame della soap dal 2009 al 2015, insidiando la leadership di Marina Giordano, la sempiterna altra donna del perfido direttore dei Cantieri Flegrei. Ma che fine ha fatto Greta e Cristina D'Alberto, l'attrice che le ha dato il volto per quasi sei anni?

Greta Fournier, il grande amore di Roberto Ferri

Oltre a Marina Giordano, nel cuore di Roberto c'è stata – e forse c'è ancora – Greta Fournier. Il personaggio interpretato da Cristina D'Alberto, ha dato filo da torcere al Ferri e ha davvero messo alla prova la sua pazienza. I fan di Un Posto al Sole non possono certo dimenticare come la donna sia entrata di prepotenza nella vita dell'imprenditore e abbia allontanato Marina... quasi per sempre.

Greta e Roberto dalla riconciliazione al divorzio definitivo

Nelle puntate in replica in onda in queste settimane, siamo tornati al momento in cui Roberto ha scoperto il tradimento di Greta con Ferdinando. La Fournier è incinta e aspetta un figlio da Ferri ma la gravidanza non ammorbidisce i rapporti tesi tra loro. Roberto è furioso e intende allontanare la moglie, ottenendo la custodia esclusiva del loro bambino appena sarà nato. La loro storia d'amore sarà però rinvigorita da un cambiamento di sorte e ritornata la pace, finalmente i coniugi Ferri si godranno la piccola Cristina.

Sappiamo però che il loro matrimonio è destinato a concludersi e stavolta a causa del tradimento di Roberto. Il Ferri cede alla passione con Gloria, la madre di Greta, mettendo un punto definitivo tra i due. La Fournier si lega a un altro uomo, Eduardo, con cui riscopre l'amore e la vita di una donna comune, priva delle ricchezze del Ferri.

Greta scompare dalle trame di Un Posto al Sole

Nelle puntate del 2015 il personaggio di Greta scompare dalle trame di Un Posto al Sole ma lascia comunque la speranza di un suo ritorno. Ma il 2015 è anche l'anno in cui la sua attrice Cristina D'Alberto lascia la TV. L'attrice continua comunque a lavorare nel mondo dello spettacolo e nel 2016 si lega al collega Daniele Liotti, con cui ha avuto la figlia Beatrice. Cristina è tornata a farci sorridere sul web con la serie TV dal titolo "Lui, lei gli altri", disponibile su Instragram, Facebook, Youtube e IGTV. Si tratta di un progetto realizzato qualche anno fa insieme a Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti, suo storici colleghi sul set di Un Posto al Sole, ma trasmesso solo dallo scorso marzo.

Cristina promette però di tornare presto a recitare e forse, appena le riprese di Upas riprenderanno, aggiungeremo qualche capitolo alla storia di Greta e Roberto.

