Un Posto al Sole Cancellato: la soap non va in onda domani, 31 dicembre 2019

Dopo le lunghe vacanze natalizie, Un Posto al Sole si prende il suo meritato riposo.

Un Posto al Sole si prende una meritata pausa. La soap napoletana non andrà in onda domani – martedì 31 dicembre 2019. Saranno delle vacanze molto brevi per le vicende di Palazzo Palladini, che non ci hanno lasciato soli neanche un giorno, durante questo Natale. L'appuntamento riprenderà regolarmente l'1 gennaio 2020, con un doppio episodio a partire dalle 20.20 sempre su Rai3.

Un Posto al Sole dove eravamo rimasti

Filippo e Serena potrebbero vivere dei momenti molto concitati a causa della presenza di Viviana - la donna con cui il Sartori ha tradito la compagna - che ha preso una camera nel b&b della Cirillo. Un vero peccato, visto l'armonia che si era ricreata nella coppia. Guido e Mariella si trovano nei guai a causa dell'intromissione di alcuni ospiti, che potrebbero rovinare loro il Capodanno. Renato invece, ansioso di dimostrare a tutti di poter dire la sua, ha istigato Otello a organizzare una serata all'insegna del divertimento sfrenato. Questa potrebbe non essere una mossa saggia, visto che il Testa ultimamente sta creando non poco scompiglio.

Un Posto al Sole, anticipazioni puntata dell'1 gennaio 2020

Nel doppio appuntamento di mercoledì 1 gennaio 2020, Palazzo Palladini festeggia il Capodanno. In questo clima di festa non mancheranno le tensioni e la suspense. Renato riuscirà a coinvolgere Otello nell'organizzazione di un veglione dai risvolti inattesi mentre Guido e Mariella continueranno a cercare di arginare il problema ospiti imprevisti e fastidiosi. Filippo continuerà a tenere Serena all'oscuro del suo segreto mentre al Caffè Vulcano andrà in onda uno spettacolo alquanto singolare. Chissà cosa succederà!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.